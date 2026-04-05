Зеленски: Русия печели от войната в Иран, готвим се за по-малко Patriot за нас. Киев с предложение към Тръмп

Една продължителна американско-израелска война с Иран може да повлияе на подкрепата за Украйна, това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Associated Press. Според него Киев вече се подготвя за намаляването доставките на критични системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ и ракети-прехващачи за тях, от които Украйна силно се нуждае. „Този ​​пакет военна помощ, – който вече е малък за нас – мисля, че ще става все по-малък и по-малък всеки ден“, отбеляза още той.

Икономическа ситуация

Украинският президент отбеляза, че конфликтът за Иран влияе и на икономическата ситуация, тъй като покачващите се цени на петрола след ограничаването на корабоплаването в Ормузкия проток увеличават приходите на Русия. „Русия получава допълнителни пари от това, така че да, те печелят“, заяви Зеленски.

Той подчерта, че Украйна е готова да сподели своя опит в противодействието на иранските дронове, включително технологии за прихващане, със страните от Персийския залив. В замяна Киев очаква помощ в доставката на противоракетни системи.

Корабоплаване

Освен това, Зеленски позволи участието на Украйна в осигуряването на сигурността на корабоплаването, включително в Ормузкия проток, използвайки опита си в защитата на морските пътища в Черно море. В интервюто за Associated Press украинският президент също така повтори, че Киев не разглежда териториални отстъпки като част от евентуални споразумения.

