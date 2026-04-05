Правителството на Гюров:

Зеленски: Русия печели от войната в Иран, готвим се за по-малко Patriot за нас. Киев с предложение към Тръмп

05 април 2026, 12:06 часа
Снимка: president.gov.ua
Една продължителна американско-израелска война с Иран може да повлияе на подкрепата за Украйна, това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Associated Press. Според него Киев вече се подготвя за намаляването доставките на критични системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ и ракети-прехващачи за тях, от които Украйна силно се нуждае. „Този ​​пакет военна помощ, – който вече е малък за нас – мисля, че ще става все по-малък и по-малък всеки ден“, отбеляза още той.

Икономическа ситуация

Украинският президент отбеляза, че конфликтът за Иран влияе и на икономическата ситуация, тъй като покачващите се цени на петрола след ограничаването на корабоплаването в Ормузкия проток увеличават приходите на Русия. „Русия получава допълнителни пари от това, така че да, те печелят“, заяви Зеленски.

Той подчерта, че Украйна е готова да сподели своя опит в противодействието на иранските дронове, включително технологии за прихващане, със страните от Персийския залив. В замяна Киев очаква помощ в доставката на противоракетни системи.

Корабоплаване 

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Освен това, Зеленски позволи участието на Украйна в осигуряването на сигурността на корабоплаването, включително в Ормузкия проток, използвайки опита си в защитата на морските пътища в Черно море. В интервюто за Associated Press украинският президент също така повтори, че Киев не разглежда териториални отстъпки като част от евентуални споразумения.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Владимир Зеленски Ормузки проток Patriot война Украйна война Израел война Иран
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес