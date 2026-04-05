Мелони се опълчи на Тръмп (ВИДЕО)

Италианският премиер Джорджия Мелони заяви, че „не е съгласна“ с критиките на американския президент Доналд Тръмп към европейските страни и тяхната позиция по отношение на войната с Иран, съобщи CNN. „Все още вярвам, че на геополитическо ниво Европа няма какво да спечели от различните мнения със Съединените щати, но нашата задача е преди всичко да защитаваме националните си интереси и когато не сме съгласни, трябва да се изкажем. И този път не сме съгласни“, каза тя в интервю за RAI.

Мелони се обади на Тръмп след победата: Говориха си за войната в Украйна

Забрана

Коментарът ѝ идва само дни след като Италия забрани на американски самолет, пътуващ към Близкия изток, да използва военна база в Сицилия. Мелони допълни още, че италианската икономика усеща последиците от войната, добавяйки, че нейното правителство е решено да защити италианските семейства и бизнес.

Още: След първия свален щатски изтребител от 20 години: Тръмп даде на Иран последни 48 часа

BREAKING : Italian 🇮🇹 PM Giorgia Meloni gave belt treatment to Trump in interview 🔥



Journalist –– "Donald Trump is constantly threatening NATO and EU to get help"



🇮🇹 Meloni –– "We are not going to act under pressure and will always call out when we don't agree with Trump. We… pic.twitter.com/v8D9cnMrAq — Amock_ (@Amockx2022) April 4, 2026

Критиката на Тръмп

Припомняме, че президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува европейските съюзници за това, че не подкрепят войната с Иран. По-рано тази седмица той написа в социалните мрежи, че други държави трябва да засилят патрулите в Ормузкия проток, който се контролира от Техеран. Той припомни, че много европейски държави са значително зависими от пролива за доставки на петрол. Според Тръмп европейските държави трябва да носят отговорност за възстановяване на функционалността на пролива.

Мелони предлага дискусия със САЩ за митата (ВИДЕО)

Освен това Тръмп обяви възможността САЩ да се оттеглят от НАТО след отказа на Европа да съдейства във войната с Иран. Това предизвика разрив в Републиканската партия, тъй като някои законодатели смятат, че подобни изявления подкопават националните интереси.

Автоголът на Тръмп: Как наказа американците вместо Китай и остана без съюзници в най-критичния момент