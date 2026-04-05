Синер атакува №1: Титла в Монте Карло може да го върне на върха

Яник Синер има реален шанс да си върне първото място в световната ранглиста от Карлос Алкарас още тази седмица по време на турнира Мастърс Монте Карло. Италианецът контролира напълно съдбата си след впечатляващото си представяне през март. След поражението си на четвъртфиналите в Доха от Якуб Меншик, Синер пристигна по-рано в Индиън Уелс, където бързо се адаптира към високите температури и в крайна сметка триумфира без да загуби сет. Той затвърди отличната си форма и с титла в Miami Open, оформяйки т.нар. „слънчев дубъл“.

Синер и Алкарас в битка за световния номер едно

Преди старта на сезона на клей в Монако, Синер коментира дали тази подготовка ще му помогне и на по-бавната настилка: „Свършихме много работа в Индиън Уелс и тя продължава“, каза Синер. „Настилката е различна – всички знаем, че на клей е по-физически натоварващо, но миналата година играх добър тенис на тази настилка, така че ще видим какво ще стане тази година. Чувствам, че Индиън Уелс много ми помогна да премина през дълги мачове в жегата. Не изпитах затруднения и на US Open 2025 в това отношение, но на тази настилка ще има повече отговори, защото мачовете могат да бъдат по-дълги. Аз лично обичам да играя на клей. Не е любимата ми настилка, но вярвам, че мога да играя добър тенис.“

След загубата си от Алкарас във финала на US Open миналата година, Синер отстъпи върха в ранглистата. Въпреки това, благодарение на „слънчевия дубъл“, той вече има отлична възможност да си върне първата позиция след края на турнира в Монте Карло.

Още: Синер повтори постижение на Федерер и добави още една титла с уникален рекорд

Сценарият е ясен – ако Синер спечели титлата, той ще стане №1 независимо от представянето на Алкарас. Италианецът вече има два полуфинала в Монако, докато испанецът пристига като действащ шампион. Въпреки това Синер остава концентриран върху по-дългосрочните цели, имайки предвид, че сезонът на клей тепърва започва и предлага още възможности за точки.

„Знам ситуацията и всички възможни сценарии, но не един турнир ще определи кой е №1 или №2“, каза Синер. „Това е турнир, който обичам да играя и се радвам, че съм тук. Ще се опитам да спечеля колкото се може повече мачове, но предстоят и още турнири. Когато си топ играч, целта е да печелиш трофеи. Точките идват като следствие. Аз следя класирането за сезона, защото там се вижда как се представя даден играч през сезона.“

Разликата между Алкарас и Синер в сезонната надпревара е минимална, което подчертава колко оспорена е битката за върха. Турнирът в Монте Карло се провежда от 5 до 12 април и може да се окаже ключов момент в надпреварата за №1 в света.

Още: Титлата, която Карлос Алкарас може "никога повече" да не спечели в кариерата си