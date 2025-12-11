Кирил Добрев за ПП-ДБ: Политически шарлатани ме карат да свалим правителството, в което до вчера искаха да участват (ВИДЕО)

"Днес едни политически шарлатани ме карат да свалим правителство, в което те довчера искаха да участват и предлагаха министри и искаха постове. Просто няма да стане". Това коментира заместник-председателят на парламентарната група на "БСП - Обединена левица" Кирил Добрев пред медиите в парламента във връзка с протестите срещу правителството и призива на "Продължаваме промяната -Демократична България" към социалистите да свалят правителството.

Денков да каже какво предстои?

Кирил Добрев призова акад. Николай Денков трябва да излезе и ясно и категорично да се объне към всички тези хора, които бяха заели пространството от ЦУМ до "Кристал" и да каже какво предстои.

"Служебен кабинет с Конституция, която те скопиха или "Вън зеления чорап и тук не е Москва", или "Не на Европейски съюз, не на НАТО, не на еврото". Честно и ясно трябва да излезе и да каже пред тези хора или просто "Киро и Асен отново във властта", каза Кирил Добрев.

Баща му, политиците от онова време и мъжеството

След като от ПП-ДБ призоваха Кирил Добрев по-рано през деня да опита да влезе в обувките на баща си Николай Добрев, който в началото на 1997 г. връща мандата, за да не се стигне до гражданска война в България.

"Неуместно е да правим сравнение между ситуацията сега и ситуацията преди 30 години. Наясно съм с протестиращите, защото това е поколението на моите деца. Да се обърна към тези хора и да кажа, че преди 30 години хората протестираха, защото заплатите бяха 5 долара, токът беше на режим, защото стояха на тъмно и безработицата беше повече от 20%", посочи още Добрев.

По думите му днес някой се опитва да спекулира с името на моя баща и сега ще си го получи.

"Преди 30 години имаше политици с мъжество и характер. Тогава да седнат управляващи и опозиция да си говорят не беше нещо ненормално. Тогава никой не си разказваше личните разговори и не си пускаше смс-те видимо, защото ставаше въпрос за България", каза Добрев.

Разговорите в БСП и протестите

В контекста на протестите срещу бюджета, които впоследствие прераснаха срещу правителството, Добрев каза, че чува както гласа на по-възрастните хора, така и на по-младите.

"Разговорът в БСП предстои", обяви Добрев. ОЩЕ: ПП-ДБ поставиха срок за оставката на кабинета: Искат Кирил Добрев да запълни обувките на баща си (ВИДЕО)