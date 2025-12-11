Google Русия атакува Google във Франция в опит да си възстанови 110 милиона евро

Всички активи на американската компания Google във Франция да бъдат запорирани - такова искане е подадено от руското дъщерно дружество "Гугъл" ООД, чието дело за несъстоятелност се гледа от Московския арбитражен съд. Това съобщи "Известия" на 10 декември, позовавайки се адвокатската кантора ART DE LEX, която е поела случая. "Google France е получила заповед за незабавно изпълнение на запор на 100% от акциите си. Запорът е във връзка с предстоящото изслушване на молбата на "Гугъл" ООД срещу компанията майка Google International LLC от парижкия съд", се казва в изявлението на кантората, цитирано от руското издание.

За същото пише и Bloomberg, посочвайки, че ликвидаторът на клона на Google в Русия е подал искане за превантивно запориране на активи на компанията майка Google във Франция, с цел да се обезпечи изпълнението на претенции срещу Google International LLC. Заявлението е подадено от ликвидатора на руския филиал на компанията, която иска да си върне около 110 милиона евро (около 128 милиона долара) дивиденти, изплатени от руския клон преди нахлуването в Украйна през 2022 г. и обявения фалит на дъщерната компания. Според Московския арбитражен съд, длъжникът умишлено е извършвал плащания на дивиденти, за да избегне изплащането на дълга си към кредиторите.

Запросът е за задържане на активи на Google във Франция в очакване на съдебното решение по исковете. Това не е окончателен арест по изпълнение на решение, а обезпечителна мярка, която после може да доведе до по-широко действие, пише Bloomberg. Искането обаче е показателно за напрежението между руските съдилища и международните фирми.

Искането за превантивно изземване на активи на Google е било внесено от съдебен изпълнител във френската централа на компанията в сряда, заяви парижки адвокат, представляващ руския ликвидатор. Представители на Google за момента не са коментирали.

