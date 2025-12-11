От другата седмица: Промени в движението по АМ “Струма“

През следващата седмица ще се променя организацията на движение в участъци по АМ “Струма“ в област Кюстендил за гаранционен ремонт на фуги на съоръжения. Целта е повишаване безопасността на движение през зимните месеци.

На 15 декември, от 8 ч. до 17 ч. ще се работи между 78-и и 83-и км на АМ “Струма“ в посока Благоевград. Ще бъде ограничено движението в активната и достъпът до аварийната лента в участъка, а трафикът ще преминава в изпреварващата.

На 16 декември от 8 ч. до 17 ч. ремонтни дейности ще се извършват при 84-ти км на АМ “Струма“ в посока Благоевград. Трафикът ще се пренасочва в скоростната лента и ще бъде ограничено преминаването по активната и аварийната лента.

На 16 декември от 8:30 ч. до 8:30 ч. и на 18 декември строително-монтажни работи ще се изпълняват и на моста при 53-и км също в платното за Благоевград. При реализацията им ще е ограничено движението в активна и аварийна лента, като превозните средства ще преминават в изпреварващата.

На 17 декември от 8 ч. до 17 ч. ще се работи по фугите на съоръжението при 84-и км на АМ “Струма“ в посока София. Движението ще е само в скоростната лента, ограничено ще е преминаването в активната и аварийната лента.

През следващата седмица - на 16 и 17 декември, на няколко места се монтират рекламни съоръжения край платното за движение. Дейностите ще се изпълняват поетапно при 61-ви и 80-и км в посока Благоевград и при 68-и км в платното за София.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват правилата за движение, ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

