"Няма място за паника заради грипа": Доц. Кунчев успокои

Към момента няма място за паника по отношение на заболеваемостта от грип в страната ни, Това каза главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. "Имаше данни от Япония, Австралия и от Великобритания, че настъпва по-мощна грипна вълна, но от това, което виждаме към момента – нивото на заболеваемост в България е абсолютно същото като през миналата година и в стойностите му няма нищо необичайно или притеснително", обясни той.

Той обаче предупреди, че, макар все още да сме в началото на сезона, е възможно да настъпят промени.

По думите му ваксината "си върши работата", въпреки че откакто е създадена за този сезон, има седем значителни промени в генома на вируса. "Но това пък е характерно за грипния вирус, който непрекъснато се променя. Във всички случаи ваксината ще пази от тежко протичане и от усложнения на болестта, добави той Силата на грипа е в неговата изменчивост, но това не означава непременно, че ще протече по-тежко или по-леко", отбеляза Кунчев, цитиран от БТА.

Последните данни от Националния център по заразни и паразитни заболявания показват, че в периода 1-7 декември заболеваемостта от грип и остри респираторни заболавания в страната е 95 на 10 хиляди души население, като най-висока се отчита в област Перник – 196 на 10 хиляди.