За пръв път: Украйна е поразила руска петролна платформа в Каспийско море

За пръв път Украйна е извършила успешна атака с дронове срещу руска петролна платформа в Каспийско море. Става въпрос за платформа на "Лукойл" - "Лукойл-Ниженволжскнефт". Информация за удара дава както руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA на база свои източници, така и украинските медии РБК Украйна и "Украинская правда".

Операцията е извършена в понеделник вечерта, 8 декември. Няколко дрона са атакували стационарната платформа "Лукойл-Нижневолжскнефт" LSP-1 на офшорното находище "Владимир Филановски", посочва ASTRA на база свои източници в руското министерство на извънредните ситуации. Атаката е довела до спиране на работата на платформата - същото казват източници на СБУ за РБК Украйна и "Украинская правда".

Според публично достъпна информация, LSP-1 на "Лукойл-Нижневолжскнефт" се използва за сондиране, експлоатация на сондажи, добив и производство на петрол и газ от офшорното находище "Владимир Филановски" в северната част на Каспийско море.

Атаката е знакова, защото означава разширение на фронта на въздушната война между Русия и Украйна. Припомняме, че за броени дни украинците обезвредиха с дронове цели три кораба в Черно море, които са свързвани с руския сенчест флот за износ на черно злато.

Междувременно ТАСС съобщи, че двама души са загинали, включително дете, и трима са ранени при експлозия в лаборатория на Пермския политехнически университет. Причината е, че тестова машина е дала дефект и се е стигнало до взрив, казва руската прокуратура. Лабораторията се намира в сградата на аерокосмическия факултет на университета.

