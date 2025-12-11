В нарушение на закона управляващите приеха парите за пенсии

Новият проектобюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. беше гласуван на първо четене в Народното събрание, макар да не е разгледан от социалната комисия, което е в разрез с правилника за работа на парламента, който е със статут на закон. Въпреки това мнозинството одобри документа с 122 гласа "за", 89 "против" и без въздържали се.

Проектът бе внесен от Министерския съвет след оттеглянето на първоначалния вариант, предизвикал силно обществено недоволство и масови протести заради предвиденото увеличение на осигуровките с 2%. Без да премине през задължителната комисия, новият текст беше директно подложен на гласуване, което породи допълнително напрежение в пленарната зала. Още: Фискалният съвет с критики и към новите варианти за бюджети на ДОО и НЗОК

Основни параметри в новия проектобюджет на ДОО за 2026 г.

Предвижда се от 1 януари 2026 г. минималната работна заплата да стане 620,20 евро, същият размер да важи и за минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се. Максималният осигурителен доход се увеличава до 2300 евро.

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е заложена на 322,37 евро за първото полугодие и 346,87 евро за второто. Минималните и максималните размери на обезщетението за безработица остават съответно 9,21 евро и 54,78 евро.

Запазва се размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии", както и съотношението между осигурител и осигурен. Предвидено е от началото на 2026 г. обезщетението за отглеждане на дете до 2 години да се увеличи до 460,17 евро, а жените, които се върнат на работа по-рано, да получават 75% от дължимото обезщетение вместо досегашните 50%.

Общият размер на приходите и трансферите достига 15,26 млрд. евро, включително над 6,8 млрд. евро трансфер от държавния бюджет. Разходите за пенсии през 2026 г. възлизат на 13,42 млрд. евро – с 8,9% повече спрямо 2025 г., основно заради ефекта от предишни увеличения и предвиденото осъвременяване от 1 юли 2026 г. Още: След протестите и изтеглянето: Правителството одобри новия бюджет за 2026 г.

Дебатът

Още в началото на дискусията мнозина депутати подчертаха нередността бюджетът да се гласува без да е минал през социалната комисия. Георги Георгиев от "Възраждане" определи ситуацията като възмутителна, особено на фона на протестите: "Оставката е задължителна".

Мартин Димитров (ПП-ДБ) предупреди, че мнозинството няма политическа легитимност да приема бюджети: "Когато и да подаде оставка това правителство - все ще е късно". Той добави, че липсват мерки за растеж и ограничаване на сивата икономика.

Даниел Лорер (ПП-ДБ) попита дали новият проект не е "същият разказ като първия бюджет, забъркан по-различно". Още: Държавният дълг нараства с притеснителни темпове: Становище на Фискалния съвет

От "Алианс за права и свободи" Хасан Адемов коментира, че цената на постигнатия консенсус между работодатели и синдикати е увеличаването на дефицита: "Тази стабилност не може да минава през такова увеличение на дефицита". Той припомни, че разходите за осигуряване растат значително, но резултатите не са задоволителни.

Елисавета Белобрадова (ПП-ДБ) подчерта нуждата от пълна реформа на пенсионната и ТЕЛК системата и заяви: "Колкото и индулгенции да си купувате, да увеличавате заплати на държавни служители, да си плащате, на следващите избори това няма да мине".

От своя страна социалният министър Борислав Гуцанов защити проекта и благодари на социалните партньори за подкрепата, но предупреди, че опозицията атакува без да предлага реални алтернативи. Той заяви, че някои от критиците "не са имали смелостта" да направят нужните реформи, докато са били на власт.

На комисия: Ето колко ще е минималната пенсия от 1 януари 2026 г.