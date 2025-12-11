Любопитно:

Хиляди пилета блокираха магистрала

11 декември 2025, 12:22 часа 253 прочитания 0 коментара
Хиляди пилета блокираха магистрала

След пътнотранспортно произшествие хиляди пилета се разбягаха на магистрала край северния германски град Магдебург.

Това се случи след като ТИР-ът, който ги превозваше, се преобърна, предаде ДПА.

След инцидента птиците са започнали да се движат свободно по пътното платно. Причината, поради която се е преобърнал камионът, превозващ 15 тона товар, все още не е ясна.

 

Още: Кокошките ще започнат да снасят яйца отново, ако сложите това в зърното

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На място бяха повикани представители на ветеринарните служби, които да съберат животните. Движението по магистралата е блокирано.

57-годишният шофьор не е пострадал, съобщи полицията. Той е успял да се излезе от превозното средство, предаде БТА.

Движението в посока Брауншвайг е спряно. Очакват се значителни нарушения в трафика до обяд.

Още: Администрацията на Тръмп съди Калифорния заради високата цена на яйцата

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Германия Пилета инцидент кокошки
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес