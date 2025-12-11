Хиляди пилета блокираха магистрала

След пътнотранспортно произшествие хиляди пилета се разбягаха на магистрала край северния германски град Магдебург.

Това се случи след като ТИР-ът, който ги превозваше, се преобърна, предаде ДПА.

След инцидента птиците са започнали да се движат свободно по пътното платно. Причината, поради която се е преобърнал камионът, превозващ 15 тона товар, все още не е ясна.

Lkw kippt auf A36 um – Tausende Hühner laufen bei Quedlinburg herumhttps://t.co/oKNC3f59cy #noz — NOZ (@noz_de) December 11, 2025

На място бяха повикани представители на ветеринарните служби, които да съберат животните. Движението по магистралата е блокирано.

57-годишният шофьор не е пострадал, съобщи полицията. Той е успял да се излезе от превозното средство, предаде БТА.

Движението в посока Брауншвайг е спряно. Очакват се значителни нарушения в трафика до обяд.

