След протеста в София: Десетки задържани и проверка за наркотици

Преди, по време и след приключване на протеста в сряда (10 декември) са задържани 57 души за срок от до 24 часа. От тях, 24-ма са регистрирани за различни криминални прояви – хулиганство, притежание на наркотици, нанасяне на телесни повреди, грабежи, кражби. Образувано е едно бързо производство за притежание на наркотици, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Столичните полицаи са установили и 22 непълнолетни младежи, и двама малолетни, които са предадени на родителите им. Част от тях също имат криминални прояви – кражби, грабежи, хулиганство.

Данни за провокация

Преди провежданото протестно действие полицията е разполагала с оперативни данни за подготвени провокации и поради тази причина са изведени около 40 души, като в тях са открити забранени вещи и предмети – ножове, боксове, маски, пиротехнически изделия, а у двама са намерени 10 000 лева и 1500 евро.

В Първо РУ е образувано бързо производство за притежание на наркотици. Задържан с полицейска мярка за 24 часа е 18-годишен младеж, у когото служителите на реда открили полиетиленово пликче с марихуана. Младежът бил спрян в района на протеста от мобилна полицейска група.

По думите на директора на СДВР главен комисар Любомир Николов, полицията се е справила много бързо със ситуация на ул. "Врабча", в близост до централата на политическа партия, където голяма група младежи проявиха агресивно поведение към служителите. "Столичната дирекция разполага с видеоматериали за всички, проявили агресия и извършили противоправни деяния и те ще бъдат задържани впоследствие", увери главен комисар Николов и допълни, че профилът им е на агитки и локали.