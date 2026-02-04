Тимъти Шаламе изпадна в неловка ситуация (ВИДЕО)

Тимъти Шаламе не е от хората, които обичат да разкриват личния си живот, особено когато става дума за връзката му с Кайли Дженър. Но наскоро звездата от A Complete Unknown беше поставен в неудобна ситуация пред публика, когато участва в серия от бързи въпроси. Първо го попитаха дали има приятелка. „Да“, отговори той със смях, докато отпиваше от газирана напитка. След това дойде въпросът, който явно го изненада: "Мислиш ли, че някога ще се ожениш?"

С нервна усмивка Шаламе се засмя и каза: "Уау, това е толкова лично. Наистина е много лично.“ Когато интервюиращият се опита да премине към друг въпрос, актьорът се пошегува: "Ще ме вкараш в неприятности, човече", но все пак потвърди, че се вижда женен някой ден с краткото "да, да".

Връзката на Шаламе с Кайли Дженър

Като двойка Шаламе и любимата му Кайли Дженър привлякоха всички погледи в сезона на наградите. Актьорът спечели "Златен глобус" за Най-добър актьор в музикален или комедиен филм за ролята си на Марти Маузер в "Върховният Марти" ("Marty Supreme"). Той също така е номиниран за Най-добър актьор на наградите "Оскар" за 2026 г. На 30 години той вече влезе в историята, като стана най-младият мъж, номиниран три пъти за "Оскар" за Най-добър актьор.

Шаламе използва всяка възможност на сцената, за да благодари на Дженър, като речта му на "Златния глобус" предизвика обществените реакции и медиен отзвук, след като я нарече Кайли "партньорка", без да споменава името ѝ. Двойката е заедно от 2023 г. и въпреки миналогодишните слухове за раздяла, отношенията между Шаламе и Дженър са стабилни.

Ясно е, че Тимоти Шаламе не само се утвърждава като един от най-талантливите актьори на своето поколение, но и открива своята стабилна лична връзка, която расте и се развива с времето – включително с цялото семейство на Кайли Дженър. Освен това, Шаламе се сближава с децата на Кайли от връзката ѝ с Травис Скот, пише "Hola!".