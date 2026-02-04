Македонски министър: Продължаваме делото на Гоце Делчев с наша визия

"Продължаваме делото му с нашата визия за просперираща, уважавана и достойна Македония", написа македонският вицепремиер и министър на транспорта Александър Николоски в социалната мрежа "Фейсбук" по повод 154 години от рождението на българския революционер Гоце Делчев, който югозападната ни съседка си приписва за свой. "4 февруари завинаги ще остане вписан в историята на македонския народ, за да пази и възпитава гоцейските идеали и да помни саможертвата му за Македония", казва още в поста си Николоски.

Припомняме, че Николоски е един от враждебните министри на също толкова враждебното към България македонско правителство. Той е дясната ръка на премиера Християн Мицкоски и в края на 2024 г. заяви, че българите и македонците нямат обща история, нито общи корени, дори използва обиди, наричайки българите мизерници.

За общата история България и Северна Македония се споразумяха. Част от тази общата история е Гоце Делчев, но нашите югозападни съседи продължават да четат историята, както намерят за добре и да определят като македонци, които приживе са се определяли като българи.

Мицкоски: Гоце Делчев е македонски

Македонският премиер Християн Мицкоски заедно с министъра на културата Зоран Лютков и министъра на образованието Весна Яневска той положи свежи цветя на вечното място за почивка на Гоце Делчев в църквата „Свети Спас“, предаде македонската медия "Вечер".

Разбира се, изказването на македонския премиер беше в синхрон с това на Николоски.

"Нека Гоце Делчев ни бъде пример как трябва да продължим да изграждаме общата си родина Македония, каза Мицкоски. По думите му днес се отбелязва "рождения ден на македонския Гоце Делчев. "Човек, който остави незаличима следа и днес си спомняме и изпълняваме делото му, което той извърши за македонския народ, но и за Македония като държава, но и за всички граждани като цяло", добави още Мицкоски.

