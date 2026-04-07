Не можете да заспите вечер: Опитайте "тъмния душ" (ВИДЕО)

Нова тенденция за бързо заспиване — "тъмен душ". Идеята е проста - вземете си обикновен топъл душ, но в пълен мрак или на много слаба светлина, около 60–90 минути преди лягане. Топлината повишава телесната ви температура, а след душа тя спада, сигнализирайки на тялото ви, че е време за сън. Хора казват, че това им помага да заспят много по-бързо.
A new sleep trend — the “dark shower”— NEXTA (@nexta_tv) April 6, 2026
The idea is simple: take a regular warm shower, but in complete darkness or very dim light — about 60–90 minutes before bed.
The heat raises your body temperature, and after the shower it drops — signaling to your body that it's time to sleep.
