Не си отмъщавайте: 5 причини, поради които мъдрите хора оставят кармата да се погрижи за нещата

Докато много хора си мислят, че ще намерят облекчение, като си отмъстят на хората, които са им причинили зло, мъдрите знаят, че е по-добре да оставят кармата да свърши трудната работа. Отмъщението никога не е сладко, нито пък носи мир и удовлетворение. Желанието за отмъщение е признак на слабост, а толерантността е най-висшата степен на сила. НИКОЙ не може да избегне последствията от действията си. Постоянното връщане на негативна енергия не води доникъде. Ето 5 причини, поради които е по-добре да оставим кармата да извърши своята „магия“!

Интуицията, моралът и различни духовни и религиозни принципи ни учат да не правим на другите това, което не бихме искали някой да ни прави.

Но в даден момент от живота, изправени пред гняв, болка и предателство, повечето от нас може би първо ще помислят за отмъщение.

По-мъдрите са способни да изчакат първият изблик на гняв да отмине, да контролират емоциите си и да вземат по-добри решения.

Кармата, космическият закон на справедливостта – винаги взема всичко в свои ръце и дава на всеки това, което заслужава, учейки го да бъде по-добър човек. Казват, че никой не може да избегне последствията от действията си. Вселената има отговор за всяко наше дело, добро или лошо. Ако правим добро в живота, доброто ще ни се върне, ако сеем зло, ще пожънем зло.

Докато много хора си мислят, че ще намерят известно облекчение, като лично си отмъстят на хора, които са им причинили зло, мъдрите знаят, че трябва да оставят кармата да свърши трудната работа.

Постоянно връщащата се негативна енергия не води доникъде. Кармата, съдбата, вселената, както и да го наречете, си има свой собствен план и когато забравите, че сте направили нещо лошо на някого – бумерангът на дълга се връща и всичко се връща. Ако сме умни, нека си спомним какво сме направили, да се покаем, да си научим урока и да продължим напред, по-мъдри и по-смирени.

Отмъщението не е нито сладко, нито носи мир и удовлетворение.

Желанието за отмъщение е първият признак на слабост, а толерантността е най-висшата степен на власт.

Ето 5 причини, поради които е по-добре да оставите кармата да извърши магията си:

1. Чувството за възтържена справедливост е чисто и пълно

Обсебването от омраза и гняв е токсично. Тези чувства разкъсват човек и го ограбват от щастие. Преди да поискате да отмъстите, запитайте се дали си струва и ще се почувствате ли по-добре след това?

Отговорът, до който винаги ще стигнете, е „не“. Не позволявайте на гнева и фрустрацията да ви измъчват и да ви водят към отмъщение, а използвайте тази енергия и я превърнете в мотивация за личностно израстване, а оставете кармата да се погрижи за другия човек. По този начин той ще научи урока си много по-добре и по-неутрално, което може да не е така, ако вие лично му отмъстите.

Хората, които вършат лоши неща, рано или късно това ги настига. Когато кармата удари, тя няма да пропусне и удря със същата сила, с която удря човека, който е извършил зло. Когато видите, че някой най-накрая получава урока, който заслужава от съдбата, по един или друг начин, това е правилното нещо, което трябва да направите, а не че си отмъщавате.

2. Пазите чиста съвест и чисти ръце

Важно е да си държите ръцете чисти. Отмъщението често не е лесно или дори законно за постигане. Кармата обаче си има своите пътища. Отмъщението винаги е мръсна работа, но кармата пази съвестта ви чиста.

Пазете се и оставете кармата да си свърши работата.

Кармата винаги се грижи всеки да получи това, което заслужава. Когато някой те нарани, не се опитвай да отмъстиш. В крайна сметка, нараняваш само себе си. Освободи се от лошите емоции и прости, и кармата ще ти даде урок.

3. Живей в настоящия момент без негодувание

Гневът, негодуванието и горчивината никога не са донесли на никого нищо добро. Само болест.

Ако нечии негативни действия са ви накарали да бъдете постоянно огорчен човек, той е спечелил. Не си позволявайте да се превърнете в някой, който никога не сте искали да бъдете.

Желанието за отмъщение често се превръща в омраза. А омразата е най-мощната отрова, която ще те изяде отвътре.

Най-добре ще насочите енергията си, като гледате напред, вместо назад, като се фокусирате върху болезнени ситуации и негативни хора.

4. Затваряте кармичния кръг

Дори и да успеете да запазите ръцете си сравнително чисти с вашата версия на отмъщение, винаги има последствия за вашите действия. Дори никой да не знае какво сте направили, кармичното въздействие няма да бъде отменено.

Ако някой те е наранил или ти е направил нещо лошо, той има свой собствен дълг за изплащане. Защо да трупаш кармичен дълг, като му правиш нещо негативно? Може да се чувстваш временно удовлетворен или уравновесен, но накрая ще имаш собствената си лоша карма за изплащане. Бъди по-добър човек, бъди този, който ще затвори кръга.

Мъдрите знаят, че духовният им напредък и душевното им спокойствие са по-ценни от всякакъв вид отмъщение.

5. Най-доброто отмъщение е хубавият ти живот

Ако някой ни изневери и ние му изневерим, чувстваме ли се по-добре след това? Когато някой ни удари и ние му отвърнем на удара, чувстваме ли се по-добре, чувстваме ли, че като сме му отвърнали, сме разрешили случилото се?

Не.

Цялото това отмъщение всъщност ни отравя и води до натрупване на зло в кръг, от който няма изход.

Добрият живот е най-доброто отмъщение. Най-добрият начин да си отмъстиш на онези, които са ти сторили зло, е да живееш живота си по най-добрия възможен начин. Това е почти като шамар в лицето.

Нищо няма да нарани такива хора повече от вашия успех.

Покажете им, че тяхната злоба и негативизъм не ви засягат ни най-малко.

Игнорирайте ги, оставете кармата да се погрижи за нещата и се наслаждавайте на живота си.

Така че, всичко се връща, всичко е платено. Просто трябва да бъдете мъдри и търпеливи и да преживеете фазата на „бомбардиране“.

Порочният кръг може да бъде разчупен само ако отговорим на злото с добро. По този начин ние разчупваме цикъла на злото, който задушава всички присъстващи в него.

И най-важното: вместо да се ядосваме и да искаме отмъщение – трябва да благодарим на такива хора, че ни правят по-силни.

Те ни напомнят в какво никога не трябва да се превръщаме.

Няма нищо по-хубаво от безупречно здраве и дълга любов, спокоен сън и спокойна душа.