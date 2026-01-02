Войната в Украйна:

02 януари 2026, 16:21 часа 363 прочитания 0 коментара
Скиор пострада в Банско

Скиор е пострадал след спускане на една от пистите в Банско. Инцидентът е станал преди обяд на писта "Платото", предаде БНТ.  Мъжът е български гражданин на 40 години. Спускал се е на една от пистите, при което паднал и ударил главата си. Веднага е потърсена помощ по въздуха, като въздушната линейка се е отзовала и скиорът е транспортиран до столична болница. При първоначалния преглед е установено, че той е с комоцио, но е контактен.

Повишение на инцидентите в планината

По време на почивните дни от Планинската спасителна служба отчитат повишение на инцидентите в планината.

Тази сутрин помощ по въздуха бе оказана и на жена с измръзнали пръсти на краката. Тя е евакуирана с хеликоптер от хижа "Иван Вазов" в Рила, а намесата на въздушната линейка е била необходима, тъй като акцията по земя би продължила около 12 - 14 часа, а при минусовите температури това може да доведе и до сериозно премръзване и на планинските спасители.

Съвети към туристите през зимата

От ПСС апелират туристите да тръгват изключително добре подготвени в планината с топли дрехи, чорапи и обувки. Температурите във високата планина да около -10 градуса, а с вятъра се усещат дори по-ниски. Значителна е опасността от премръзване. Не е за подценяване и опасността от лавини във високите части. Туристите винаги трябва да тръгват със заредени телефони и никога сами. ОЩЕ: Жена измръзна в Рила: Пращат хеликоптер да я спаси

