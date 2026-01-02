Властите в Иран стрелят с картечници по протестиращите (ВИДЕА)

Още в сряда се появи информация в някои медии, че иранските сили за сигурност са стреляли по протестиращи на фона на ескалиращи безредици в страната, но беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA разпространи кадри от подобна стрелба и твърди, че е била с картечници. Иранските медии съобщават за жертви. В интернет се появиха видеоклипове, на които се чуват картечни залпове. Междувременно хеликоптери кръжат над града, а интернетът е частично спрян.

Протестите започнаха на 28 декември в Техеран след срива на риала и достигането на инфлацията от 52%. Според Ройтерс това са най-големите протести в Иран през последните три години, от демонстрациите през 2022 г., предизвикани от убийството на 22-годишната Махса Амини от полицията за морал. ОЩЕ: Тръмп е готов да се намеси в Иран (ВИДЕА)

Security forces in Iran have begun firing machine guns at protesters



In the city of Marvdasht, gunfire was reportedly coming from the rooftops of a school and a bank. Iranian media report casualties.



Videos have appeared online in which machine-gun bursts can be heard.… pic.twitter.com/SlIR2OS1I1 — NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2026

Демонстрациите обхващат все повече градове

До 3 януари демонстрациите и вълненията се бяха разпространили в поне 18 провинции. Въоръжените сблъсъци стават все по-чести: съобщава се за стрелба във Фарс, Лорестан, Чахармахал и Бахтиари.

В Азна протестиращи нападнаха полицейски участък - трима души бяха убити и 17 ранени.

Засега центровете на съпротива са предимно в по-малки градове, но напрежението продължава да нараства. ОЩЕ: Иран отговори на Тръмп: Ще има отмъщение, ако се намеси в протестите