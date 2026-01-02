След руска ракетна атака: Пожари и ранени в Харков (ВИДЕА)

Две руски ракети удариха Харков, уцелвайки жилищен район, съобщи беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. По информация на медията 13 души са ранени, докато от Държавната служба за извънредни ситуациии (ДСНС) съобщават, че ранените са най-малко 15 човека. По данни на украинската информационна агенция УНИАН ранените са минимум 19.
Сред жертвите е 6-месечно дете. Знае се за една жена в критично състояние, допълва още беларуската агенция.
Щетите
Пожарът обхваща обща площ около 200 кв.м. На мястото на ударите работят спасители, представители на всички спешни служби.
Жилищна сграда е била напълно разрушена, според NEXTA, а по данни на спасителната служба други сгради също са повредени, разрушен е търговски център и има счупени прозорци в едно от учебните заведения.
Зеленски: Русия не иска тази война да свърши
Украинският президент Володимир Зеленски съобщи в своя Telegram канал, че врагът преди това е атакувал града с две ракети.
Той изтъкна, че Русия продължава да убива цивилни, въпреки всякакви разговори за мир или дипломатически усилия на САЩ. „Само Русия не иска тази война да свърши и прави всичко, за да продължи“, подчерта той.