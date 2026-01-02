Рокадите в Украйна продължават: Зеленски назначи нов шеф на главното разузнаване

Украинският президент Володимир Зеленски назначи Олег Иващенко , който ръководеше Службата за външно разузнаване (СВР) за нов ръководител на Главното разузнавателно управление (ГУР), съобщи УНИАН, позовавайки се на пост на Зеленски в Telegram. Постът беше овакантен след като досегашният шеф на службата Кирило Буданов беше назначен за нов ръководител на Офиса на президента на Украйна на мястото на Андрий Ермак, който напусна поста след разследване за корупция.

Припомняме, че Иващенко беше част от ръководената от Рустем Умеров делегация, която води преговорите по мирния план на Тръмп. С него в делегацията бяха още Буданов, Андрий Гнатов и други.

Зеленски срещу руския петрол

„Ще продължим да се фокусираме върху намаляването на икономическия потенциал на Русия: колкото по-малко печели агресорът, толкова повече възможности ще има за дипломация. Това важи особено за износа на руски петрол, който ще бъде ограничен и по-евтин. Подобен подход прилагаме и към руското военно производство: колкото повече прекъсваме връзките на агресора със света и неговите схеми за заобикаляне на санкциите, толкова по-голям е потенциалът за усилия за прекратяване на войната. Благодарен съм на СВР за работата ѝ в тази област и за информацията, която предоставя“, добави Зеленски. ОЩЕ: Указ на Зеленски: Ето кой заема мястото на уволнения Ермак в делегацията за преговори