Ето какво се случва с тялото, когато ядете хляб с квас, а не с мая

Когато ядете хляб с квас, получавате повече от вкусна основа за сандвичи и печени филийки. Ще се насладите и на много ползи за здравето, тъй като хлябът е богат на основни хранителни вещества. Всъщност, хлябът с квас се смята за един от най-добрите видове, особено ако изберете по-натурален такъв. И все пак може би се чудите: Какво се случва с тялото, когато ядете квасен хляб, и как точно се различава от другите видове.

Какво е квас?

Хлябът с квас се прави от брашно, вода, сол и закваска. Закваската се приготвя с вода и брашно, които ферментират приблизително седем (или повече) дни, за да се развие активна култура, допринасяща за вкуса и способността ѝ да набухва. Това е различно от другите видове хляб, които използват традиционна суха мая за набухване.

Какво се случва, когато ядете квас

1. Подобрено здраве на червата

Тъй като хлябът с квас претърпява по-дълъг процес на ферментация от обикновения хляб, той съдържа полезни бактерии, известни като пробиотици, които са полезни за храносмилането. Квасът е и добър източник на фибри и пребиотици, което е това, което подхранва пробиотиците. Това е важно, защото здравословният чревен микробиом може да помогне за укрепване на имунната система, намаляване на възпалението и евентуално подобряване на психичното здраве.

2. По-лесно храносмилане

Ако имате чувствителност към глутен или болест на раздразнените черва, консумацията на квасен хляб в сравнение с други видове хляб може да е по-лесна за вашия стомашно-чревния тракт. Процесът на ферментация намалява усвояването на въглехидратите и глутена, което го прави по-лесен за смилане. Но имайте предвид: квасът не е безопасен за хора с цьолиакия поради задържащото се съдържание на глутен.

3. Намален оксидативен стрес

Квасът съдържа селен, основно хранително вещество за оптимално здраве. Селенът функционира като антиоксидант, който ни предпазва от токсини и свободни радикали, които могат да причинят оксидативно увреждане. В резултат на това той поддържа клетките, ДНК и протеините в безопасност.

4. Подобрен контрол на кръвната захар

Квасът има по-нисък гликемичен индекс от повечето други видове хляб. Това се дължи на процеса на ферментация, който прави нишестената част от хляба по-трудно достъпна за храносмилане и усвояване в кръвния поток. По този начин, в сравнение с други видове хляб, квасът няма да повиши нивата на кръвната ви захар толкова бързо.

5. Подобрено усвояване на хранителни вещества

Когато ядете хляб с квас, ще можете да усвоите повече хранителни вещества, отколкото когато консумирате други видове хляб. Това е така, защото квасът съдържа по-малко фитати или „антинутриентни“ съединения, открити в зърнените култури. Фитатите се свързват с определени минерали като цинк и желязо, предотвратявайки тяхното усвояване. Въпреки това, „по-дългият и по-киселинен процес на ферментация на кваса прави възможно разграждането на повече фитати, отколкото при обикновения хляб. Това проправя пътя за по-добро усвояване на хранителни вещества.