02 януари 2026, 17:30 часа 208 прочитания 0 коментара
Млада спортна надежда на Италия загина при пожара в Кран Монтана, футболист на Метц е тежко ранен

17-годишният голф играч Емануеле Галепини е починал при пожара в бар в швейцарския курорт Кран Монтана рано в новогодишната нощ. Скръбната вест съобщиха италианските медии. Агенция ANSA информира, че той е идентифициран, защото мобилният му телефон е бил намерен в бара, докато от Италианската федерация по голф само обявиха кончината му, без да дават повече подробности. Агенция DPA разкри за тежко ранен футболист на елитния френски Метц.

Трагедията в Кран Монтана

Става въпрос за 19-годишния Тахирис дос Сантос. Той е част от дублиращия тим на клуба. Получил е тежки изгаряния и е бил откаран за лечение в болница в Германия. „Дълбоко сме разтърсени от тази новина. Мениджърите, играчите, треньорите и служителите на клуба са в шок и са насочили мислите си към Тахирис, докато той страда. Клубът желае да предложи пълната си подкрепа на семейството му и работи с медицинските власти, за да транспортира Тахирис в болница близо до дома му“, коментираха от френския отбор.

Емануеле Галепини е живеел в Дубай. Той е считан за голям талант в голфа. Участвал е на състезания в Средния Изток и Европа. Една от най-скорошните му победи е на Омега Дубай Крийк Аматьор Оупън миналия април.

Около 40 души загинаха при пожара в заведение в югозападните швейцарски Алпи. Около 115 други са ранени, като 80 са в критично състояние. Повечето от тежко ранените са на възраст между 16 и 26 години.

 

 

 

Джем Юмеров
