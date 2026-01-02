Тръмп прекалява с аспирина: Проговори и за синините по ръцете си

79-годишният американски президент Доналд Тръмп заяви пред американския вестник, че приема по-висока доза аспирин всеки ден, отколкото лекарите са препоръчали, предаде "Ал Джазира". Лекарят на президента, Шон Барбабела, заяви, че президентът приема 325 мг аспирин дневно за профилактика на сърдечни заболявания – считано за горната граница на дозата за тази цел.

Тръмп е вторият най-възрастен човек, заемал поста на президент на САЩ след Джо Байдън, който беше на 82 години, когато напусна поста си през януари и се оттегли от кампанията си за преизбиране през 2024 г. на фона на нарастващите опасения за здравето му.

"Не искам гъста кръв"

„Казват, че аспиринът е добър за разреждане на кръвта, а аз не искам гъста кръв да се лее през сърцето ми“, каза Тръмп пред вестника. Той добави, че му препоръчват да приема по-малката доза, но той приема по-голямата от 25 години, но тя му причинява синини.

Синините по ръцете му

Притеснения за здравето на Тръмп възникнаха и след като през лятото бяха забелязани синини по ръцете му.

През юли Тръмп беше диагностициран с хронична венозна недостатъчност , която говорителят на Белия дом Каролин Ливит определи като „доброкачествено и често срещано състояние“, при което увредените вени пречат на правилното кръвообращение. ОЩЕ: "Като кралица Елизабет преди да умре": СНИМКИ на ръцете на Тръмп пак разбуниха духовете (ВИДЕО)