Кабинетът подаде оставка:

Тръмп прекалява с аспирина: Проговори и за синините по ръцете си

02 януари 2026, 16:57 часа 681 прочитания 0 коментара
Тръмп прекалява с аспирина: Проговори и за синините по ръцете си

79-годишният американски президент Доналд Тръмп заяви пред американския вестник, че приема по-висока доза аспирин всеки ден, отколкото лекарите са препоръчали, предаде "Ал Джазира". Лекарят на президента, Шон Барбабела, заяви, че президентът приема 325 мг аспирин дневно за профилактика на сърдечни заболявания – считано за горната граница на дозата за тази цел.

Тръмп е вторият най-възрастен човек, заемал поста на президент на САЩ след Джо Байдън, който беше на 82 години, когато напусна поста си през януари и се оттегли от кампанията си за преизбиране през 2024 г. на фона на нарастващите опасения за здравето му.

"Не искам гъста кръв"

„Казват, че аспиринът е добър за разреждане на кръвта, а аз не искам гъста кръв да се лее през сърцето ми“, каза Тръмп пред вестника. Той добави, че му препоръчват да приема по-малката доза, но той приема по-голямата от 25 години, но тя му причинява синини. 

Синините по ръцете му

Притеснения за здравето на Тръмп възникнаха и след като през лятото бяха забелязани синини по ръцете му.

През юли Тръмп беше диагностициран с хронична венозна недостатъчност , която говорителят на Белия дом Каролин Ливит определи като „доброкачествено и често срещано състояние“, при което увредените вени пречат на правилното кръвообращение. ОЩЕ: "Като кралица Елизабет преди да умре": СНИМКИ на ръцете на Тръмп пак разбуниха духовете (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Доналд Тръмп САЩ аспирин синини
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес