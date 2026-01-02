Спорт:

Цистерни с фосфорна киселина дерайлираха в Сърбия

02 януари 2026, 17:14 часа 352 прочитания 0 коментара
Цистерни с фосфорна киселина дерайлираха в Сърбия

Цистерни с фосфорна киселина паднаха от релсите на железопътната линия Ниш-Зайчар, съобщи Радио и телевизия на Сърбия (RTS). Става въпрос за пет цистерни. Те са излезли от релсите между жп гарите Матеевац и Свърлиг, близо до село Врело. „Железопътна инфраструктура“ съобщава, че нито една от цистерните не се е преобърнала и че няма хора, застрашени от опасност. Движението би трябвало да бъде установено до довечера, съобщават от дружеството.

Последните инциденти с цистерни в Сърбия

Подобен инцидент имаше и през декември 2022 г. в Сърбия, когато цистерна с фосфорна киселина дерайлира край Зайчар. Това се случи на наскоро реконструираната железопътна линия Зайчар - Княжевац. Тогава цистерната също не се беше разляла. ОЩЕ: Вагон с фосфорна киселина дерайлира край Зайчар

Най-тежкият инцидент с цистерна в Сърбия беше преди четири години, когато товарен влак, превозващ амоняк, дерайлира в Източна Сърбия. Десетки хора бяха интоксикирани в резултат на изтичането на товара, произшествието затвори и важен международен път, съобщиха властите, цитирани от агенциите, а в град Пирот беше обявено извънредно положение. 

Последният инцидент с цистерна в Сърби обаче е през септември 2025 г., но при него загинаха двама души, а други двама бяха тежко ранени. Това стана при катастрофа на пътя Ужице–Златибор в съседна Сърбия.  

Според държавната телевизия в Белград катастрофата е между цистерна и лека кола. На място са загинали мъжът и жената от автомобила, а пътуващите с тях две момичета са настанени за лечение в болницата в Ужице. ОЩЕ: Десетки в болница след теч на амоняк в Източна Сърбия, магистралата към България е затворена

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Цистерна Сърбия дерайлирал влак фосфорна киселина
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес