Цистерни с фосфорна киселина дерайлираха в Сърбия

Цистерни с фосфорна киселина паднаха от релсите на железопътната линия Ниш-Зайчар, съобщи Радио и телевизия на Сърбия (RTS). Става въпрос за пет цистерни. Те са излезли от релсите между жп гарите Матеевац и Свърлиг, близо до село Врело. „Железопътна инфраструктура“ съобщава, че нито една от цистерните не се е преобърнала и че няма хора, застрашени от опасност. Движението би трябвало да бъде установено до довечера, съобщават от дружеството.

Последните инциденти с цистерни в Сърбия

Подобен инцидент имаше и през декември 2022 г. в Сърбия, когато цистерна с фосфорна киселина дерайлира край Зайчар. Това се случи на наскоро реконструираната железопътна линия Зайчар - Княжевац. Тогава цистерната също не се беше разляла. ОЩЕ: Вагон с фосфорна киселина дерайлира край Зайчар

Най-тежкият инцидент с цистерна в Сърбия беше преди четири години, когато товарен влак, превозващ амоняк, дерайлира в Източна Сърбия. Десетки хора бяха интоксикирани в резултат на изтичането на товара, произшествието затвори и важен международен път, съобщиха властите, цитирани от агенциите, а в град Пирот беше обявено извънредно положение.

Последният инцидент с цистерна в Сърби обаче е през септември 2025 г., но при него загинаха двама души, а други двама бяха тежко ранени. Това стана при катастрофа на пътя Ужице–Златибор в съседна Сърбия.

Според държавната телевизия в Белград катастрофата е между цистерна и лека кола. На място са загинали мъжът и жената от автомобила, а пътуващите с тях две момичета са настанени за лечение в болницата в Ужице. ОЩЕ: Десетки в болница след теч на амоняк в Източна Сърбия, магистралата към България е затворена