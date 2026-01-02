Остава в ареста обвиняемият за жестокото убийство на жена в София

Софийският градски съд наложи мярка за неотклонение "задържане под стража" на Валентин Василев, обвиняем за убийството на жена, чието тяло беше открито в трафопост в столичния квартал "Надежда 1", предадеа БНТ. Мярката може да бъде обжалвана в тридневен срок. Адвокатът на Василев поиска той да е под домашен арест, защото е болен. По време на заседанието обвиняемият каза, че е неграмотен, необразован, не работи, получава пенсия по болест.

По време на заседанието стана ясно, че с жертвата имат дете на 5 години.

Убийство по особено жесток начин

Жената е убита по особено жесток начин с множество наранявания с лопата и в условията на домашно насилие, стана ясно по време на съдебното заседание днес.

За открито тяло на жена съобщиха от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи. Тялото беше открито в късния следобед на 29 декември 2025 г. в столичния квартал "Надежда 1".

Първоначално не беше установена самоличността на жената, нито беше ясна и точната й възраст, но впоследствие случаят се разплете. Тялото беше откарано за аутопсия в Съдебна медицина.

Изоставеното съоръжение, по данни на живеещи в района, отдавна е сборище на бездомници и съмнителни лица, но въпреки сигналите не е било обезопасено.