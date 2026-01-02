Лайфстайл:

Остава в ареста обвиняемият за жестокото убийство на жена в София

02 януари 2026, 16:19 часа 449 прочитания 0 коментара
Остава в ареста обвиняемият за жестокото убийство на жена в София

Софийският градски съд наложи мярка за неотклонение "задържане под стража" на Валентин Василев, обвиняем за убийството на жена, чието тяло беше открито в трафопост в столичния квартал "Надежда 1", предадеа БНТ. Мярката може да бъде обжалвана в тридневен срок. Адвокатът на Василев поиска той да е под домашен арест, защото е болен. По време на заседанието обвиняемият каза, че е неграмотен, необразован, не работи, получава пенсия по болест.

По време на заседанието стана ясно, че с жертвата имат дете на 5 години.

Убийство по особено жесток начин

Жената е убита по особено жесток начин с множество наранявания с лопата и в условията на домашно насилие, стана ясно по време на съдебното заседание днес.

За открито тяло на жена съобщиха от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи. Тялото беше открито в късния следобед на 29 декември 2025 г. в столичния квартал "Надежда 1".

Първоначално не беше установена самоличността на жената, нито беше ясна и точната й възраст, но впоследствие случаят се разплете. Тялото беше откарано за аутопсия в Съдебна медицина.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Изоставеното съоръжение, по данни на живеещи в района, отдавна е сборище на бездомници и съмнителни лица, но въпреки сигналите не е било обезопасено. ОЩЕ: Откриха труп на млада жена в столичен квартал

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Труп арест задържане под стража убийство
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес