Ново проучване разкрива: Мъжете или жените са по-издръжливи на болка?

Болката е универсално преживяване, но не и еднакво за всички. Въпреки че дълго време се смяташе, че жените по-трудно понасят болка заради биологични и хормонални фактори, нови научни данни поставят това твърдение под въпрос. Оказва се, че мъжете може да са по-уязвими, когато става дума за запомняне и изживяване на болка.

Болката е сложно сензорно и емоционално преживяване. Наистина ли сме равни, когато става въпрос за това явление? Последните проучвания показват, че мъжете може да са по-чувствителни към болка от жените. В тази статия ще разгледаме това откритие!

Канадско проучване върху мъжката чувствителност

За да изяснят това явление, канадски изследователи проведоха проучване, включващо мъжки и женски мишки, както и група от мъже и жени.

Изследователите подложили мишките на леки изгаряния по лапите им и инжекции, предизвикващи киселини. Междувременно на мъжете били изгаряни предмишниците им и кръвното им налягане било измервано с маншет в продължение на 20 минути.

Всички мъжки мишки и хора първоначално са изпитвали болка. Въпреки това, по време на многократни сесии мъжките са проявили повишена чувствителност към болка.

Споменът за болка изглежда е ключов фактор, който утежнява изпитваната болка. За разлика от това, жените и женските мишки не са показали същата тревожност относно тези спомени за болка.

Разбиране на мъжката болка

Джефри Могил, специалист по болката в катедрата по психология в университета Макгил, посочва, че „стресовото очакване води до по-голяма чувствителност към болка. Разбирането на това явление ни предлага ценни прозрения“.

Това изследване би могло да подобри разбирането ни за мъжката болка, особено когато тя е хронична.

Обобщение

Начинът, по който изпитваме болка, е различен. В зависимост от нашето възпитание, опит или култура, нашата толерантност към болка и болест варира значително. Но полът също играе роля!

Откритието, че мъжете могат да бъдат по-чувствителни към болка, поставя под съмнение традиционните представи за издръжливостта на половете. То ни напомня, че болката не е просто физическо усещане, а сложна комбинация от биология, психология и спомени. Осъзнаването на тези различия може да помогне за по-точна диагноза и по-ефективни терапии, особено при хронични заболявания, при които ролята на психиката е съществена.

В крайна сметка въпросът не е кой пол „търпи повече“, а как можем да разберем индивидуалните механизми на болката и да ги използваме в полза на пациентите. Ако приемем, че паметта за болка влияе различно върху мъже и жени, ще можем да разработим по-персонализирани подходи към лечението. Така науката не само разбива митове, но и предлага практични решения за по-добро качество на живот.

