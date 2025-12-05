"Облачен танцьор": Цветът на 2026 според Pantone (ВИДЕО)

Реномираният институтът Pantone обяви, че бял цвят, дефиниран като "облачно бяло", но също и като "танцуващ сред облаците" или "облачен танцьор", ще бъде цветът на идната 2026 г. "Това е един неутрален бял нюанс, който поражда спокойствие, яснота на мисълта и на погледа, който помага на хората да си поемат образно казано творчески дъх в един свят, пълен с шумотевица", така институтът аргументира избора си на цвят за догодина, предаде АНСА.

Новината е придружавана от видео, показващо жена, облечена в бяло, която гледа със замечтан поглед към небе, пълно с облаци.

Pantone has named a pure, neutral white as the Color of the Year for 2026



The Pantone Color Institute announced that next year’s leading shade will be the calm, neutral-white tone PANTONE 11-4201 “Cloud Dancer.”



Pantone explained the choice as a desire to give people “a… pic.twitter.com/1d0kWwwngO — NEXTA (@nexta_tv) December 4, 2025

Повече за избрания нюанс от Pantone

"Белият нюанс, който сега се превръща в цвят на идната година, е покана към хората да поемат към нови пътища и да мислят по нов начин", аргументира се Леатриче Айсман, изпълнителен директор на института Pantone.

Тя отхвърли предположенията, че избраният цвят за идната година има нещо общо с етносите и расите.

"В този момент на трансформация, когато преосмисляме бъдещето си и мястото си в света, този дискретен бял нюанс обещава яснота. Какофонията, която ни заобикаля, е станала непоносима, което затруднява чуването на гласовете на вътрешното ни Аз. Като съзнателно изявление за опростяване, белият нюанс, който избрахме за цвят на годината, подобрява концентрацията ни, освобождавайки ни от разсейването на външните влияния", заяви тя.

"Подобно на празното платно, този цвят символизира нашето желание за ново начало. Отстранявайки пластовете на остарялото мислене, ние отваряме вратата към нови подходи. Цветът отваря пространство за творчество, позволявайки на въображението ни да се развихри, така че да се появят и оформят нови прозрения и смели идеи", казва Лори Пресман, президент на института Pantone.

Традицията институтът да избира цвят на годината датира от 1999 г. Определеният за цвят на годината се използва после в облеклата, в дизайна, в развлекателната индустрия и дори в кулинарията.

