Опасно ли е да спите по корем?

Ако страдате от болки в гърба, начинът, по който спите, може да играе голяма роля за намаляване на натиска върху гръбначния стълб. Лошата стойка може да причини безсънни нощи и допълнително да влоши болката, защото тялото се нуждае от качествен сън, за да се възстанови и регенерира.

Как по-малко от 7 часа сън ни приближават към ранна смърт

„Сънят изисква определена хореография, за да се осигури правилно положение на тялото и да се намалят болките в гърба“, казва д-р Дариен Сътън, медицински кореспондент на ABC News и лекар по спешна медицина.

За да избегнете болки в гърба, ето най-добрите и най-лошите пози за сън при болки в гърба.

Още: Скандинавският метод: Наистина ли подобрява съня?

Най-лошата позиция: Спане по корем

Според д-р Реймънд Дж. Хаху, тази поза може да влоши болката в горната част на гърба, защото изисква да обърнете врата си на една страна, което оказва допълнително натоварване върху гръбначния стълб.

В допълнение към проблемите с гърба, спането по корем може да причини бръчки и подуване на лицето, защото лицето ви е притиснато към възглавницата, отбелязва Рупеш Шах, естетик и основател на London Lip Clinic.

„Спането по корем просто не е здравословно“, посочва д-р Сътън. „Стискате гърдите си и ако сте загрижени за външния си вид, притискате лицето си към възглавницата, което може да ускори появата на бръчки. Когато се събудите, може да изглеждате по-възрастни.“

Още: Причината за лошия сън може да е буквално под носа ви

Ако не можете да се откажете от спането по корем, Сътън предлага да поставите възглавници под бедрата и долната част на корема, за да намалите натиска върху гръбначния стълб.

Най-добра позиция: Спане по гръб

Ако решите да спите по гръб, гръбначният ви стълб ще ви бъде благодарен. Д-р Сътън препоръчва да поставите възглавници под коленете и врата си, за да подравните гръбнака си и да намалите напрежението в гърба.

Най-вредната поза за спане

Бременните жени обаче трябва да се консултират с лекар, преди да опитат този метод. Според Keck Medicine, спането по гръб може да намали притока на кръв към сърцето и бебето, което не се препоръчва по време на бременност. Освен това, спането по гръб може да влоши сънната апнея и проблемите с дишането, защото гравитацията дърпа езика и меките тъкани назад, което може да блокира дихателните пътища.

Още: Защо се будим малко преди алармата? Учени обясняват

Втора най-добра позиция: Спане настрани

Спането настрани с изпънати крака се препоръчва от Keck Medicine като втория най-добър вариант за болки в гърба. Поставянето на възглавница между краката ви помага за поддържане на правилното подравняване на гръбначния стълб и предотвратява придърпването на коленете ви към гърдите. Сътън предупреждава, че спането в „фетална поза“ може да разпредели теглото неравномерно върху гръбначния стълб, което води до болка и скованост.

„С малко практика можете да свикнете с правилната позиция“, уверява д-р Сътън.