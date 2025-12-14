Най-вредната поза за спане

Как да научите тялото си да спи по различен начин?

Защо изобщо се свиваме в тази позиция?

Събуждате ли се всяка сутрин със сковани пръсти, напрегнати рамене и онова познато усилие да „разтърсите“ ръцете си, за да „оживеете“ отново? Може би си мислите, че просто сте спали в странна поза. Но експертите предупреждават, че проблемът често се крие именно в начина, по който спим през нощта, пише „E-clinic“ .

Много хора заспиват отпуснати, а след това през нощта инстинктивно скръстват ръце към гърдите си и ги сгъват, позиция, която в социалните медии наричат ​​„поза на тиранозавър“. Лекарите не използват тази терминология, но са съгласни с едно нещо – този навик, ако се повтаря всяка нощ, може да доведе до трайно увреждане на нервите.

Защо тази позиция е проблематична?

Още: Как по-малко от 7 часа сън ни приближават към ранна смърт

Когато сгъваме ръцете си и ги докосваме до тялото си по време на сън, се оказва натиск върху нервите в лакътя и китката. Д-р Радж Дасгупта , специалист по медицина на съня, обяснява, че това нарушава кръвообращението и причинява изтръпване, изтръпване или слабост в ръцете ни. Ако това напрежение продължи с месеци, може да доведе до болка, ограничена подвижност и дори симптоми, подобни на синдрома на карпалния тунел.

Ортопедът д-р Матю Бенет добавя, че продължителното нощно сгъване на лакътя увеличава налягането в тесните канали, през които преминават нервите, което с течение на времето причинява дразнене, слабост и нарушена прецизност на движенията на пръстите.

Това, което започва като „Събудих се с откъсната ръка“, лесно може да се превърне в сериозен проблем.

Предупредителни сигнали

Още: Учени: Тези хора спят само по 4 часа и се чувстват много добре

Физиотерапевтът Кийрън Шеридан казва, че пациентите често описват усещането като „напълно изтръпнала ръка“ или нуждата да „разтърсят“ ръцете си сутрин, за да възстановят функцията си. Това е знак, че нервната система реагира.

Лекарите определят следните симптоми като тревожни:

Повтарящо се нощно изтръпване или мравучкане в ръцете

чувство на слабост и дори падане на предмети от ръцете ви

Още: Кои животни оцеляват с по-малко от 2 часа сън на денонощие

пронизваща болка, която се разпространява надолу по ръката

стягане в раменете и необходимостта от „разтърсване“ всяка сутрин

Ако тези симптоми се влошат или продължат през деня, е необходима медицинска консултация. В ранните етапи проблемът най-често се решава с прости навици и промени в позицията на сън.

Защо изобщо се свиваме в тази позиция?

Още: Как нередовният сън влияе на сърцето

Скръстването на ръце към гърдите изглежда естествено и успокояващо. Често това е несъзнателна телесна реакция, свързана с чувство за защита.

Както обяснява д-р Бенет, тялото може да премине в „режим на самозащита“, ако сме стресирани, имаме хронична болка, спим лошо или сме преживели травматични преживявания. В такива случаи тялото инстинктивно избира позиции, които изглеждат най-безопасни.

Клиничният психолог Джудит Мерахо Баредо описва примера с пациентка, която се събуждала всяка нощ със скръстени ръце, стиснати челюсти и чувство за емоционална тежест, въпреки че е спала от часове. За нея тази поза отразявала дълбока тревожност. Едва когато се фокусирали върху успокояването на нервната ѝ система и създаването на вечерна рутина, позата ѝ започнала да се променя.

Не всеки, който спи по този начин, непременно изпитва тревожност, но стресът и напрежението могат лесно да задействат същия рефлекс.

Още: 5 неща, които се случват с мозъка на човек по време на дълбок сън

Как да научите тялото си да спи по различен начин?

Решението не е да си „заповядвате“ да не се свивате – волята не работи, докато спим. Трябва физически да затрудните формирането на тази позиция.

Експертите препоръчват:

Увийте малка кърпа около лакътя си и я закрепете с еластична превръзка – това предотвратява дълбоко навеждане.

Още: Защо трябва да държите растение алое вера близо до леглото ви през нощта

Ако ставите ви болят, нощната ортеза за глезена може да ви помогне.

Ако спите настрани, поставете малка възглавница или кърпа между ръцете и гърдите си.

Възглавницата за тяло е чудесен съюзник – можете да я прегърнете и ръцете ви ще останат в неутрално положение.

Ако спите по гръб, дръжте ръцете си до тялото или върху възглавница до бедрата. Избягвайте да ги поставяте под тялото или под главата си.

Тази „отворена“ позиция на ръката подобрява кръвообращението, намалява натиска върху нервите и ускорява възстановяването на мускулите.

Тъй като този навик често е отражение на напрегната нервна система, техниките за успокояване преди лягане също са полезни - леко разтягане, дълбоко дишане или кратка релаксация.

Ако се събуждате с изтръпнали ръце, схванати рамене или усещане за „мравучкане“, може да не е необходима пълна промяна в навиците ви за сън. Често няколко малки, интелигентни промени са достатъчни.

Най-важното е да се вслушваме в сигналите на тялото. Тиранозавърът е изчезнал отдавна и не е можел да промени позицията си - за щастие, ние можем.