Пъпът - изненадващи факти за тази малка част от тялото

Пъпът ви е остатъкът от това, което някога е било пъпна връв, въжеподобната връзка между вас и майка ви, която е осигурявала всичките ви хранителни вещества и кислород, когато сте били в утробата. Когато сте се родили, лекарят е прерязал пъпната връв на няколко сантиметра от корема ви и е защипал останалата част.

След като се защипе, малката част от пъпната връв изсъхва и пада след около седмица. Форматът и размерът на пъпа зависят изцяло от начина, по който коремът ви заздравява след падането на остатъка от пъпната връв.

Пет интересни факта за пъпа

Там е джунгла

Според една възхитително странна научна инициатива, наречена „Проект за разнообразието в пъпа“, пъповете са дом на изумително разнообразие от бактерии. Използвайки РНК секвениране, изследователите са идентифицирали 2368 различни вида бактерии, живеещи в пъповете на 60 доброволци.

Въпреки това, че осем вида бактерии доминират в микробиома на пъпа, представлявайки 45% от общата популация, всички пак имат невероятно разнообразие между индивидите. Например, нито една бактерия не е открита във всеки пъп, а 2188 от вида са открити само в 10% от взетите проби от пъп.

Пътят ви се свързва с черна дроб

Въпросът „Какво има зад пъпа ви?“ звучи като дзен загадка. Нищо, нали? Но точно както пъпът ви е остатък от външната пъпна връв, има и вътрешни следи от пренаталната връзка с майка ви.

Не забравяйте, че целта на пъпната връв е основно да циркулира богатата на хранителни вещества и кислорода на кръвта на майката в и извън растящия плод. За да направи това, пъпната връв съдържа два вида жизненоважни линии: пъпна вена, която доставя кръв на бебето; и две пъпни артерии, които пренасят отпадъци и въглероден диоксид от бебето и обратно в майката, която може да ги изхвърли.

Вътре в растящия плод тези пъпни вени и артериите се свързват с кръвоносната система, черния дроб и пикочния мехур. Когато бебето се роди, поеме първият си дъх и пъпната връв бъде превързана, вътрешните части на пъпните вени и артериите също се изсъхват и се утвърждават във вида на лигамента. Но тези лигаменти все още са прикрепени към вътрешната страна на пъпа.

Една от връзките се свързва и разделя черния дроб. Друга се простира надолу в таза, където частта от нея все още може да функционира като част от кръвоносната система близо до пикочен мехур. При някои бебета рудиментарната артерия, която минава от пикочния мехур до пъпа, не се затваря напълно и урината изтича през пъпа. Една проста операция може да я затвори отново.

Косматите кореми са магнити за мъх

През 2002 г. австралийски ученик и радиоводещ на име Карл Крушелницки, известен още като д-р Карл, решава да разбере откъде точно идват власинките от пъпа и защо някои хора са отказани (или благословени?) от тях, а други не.

Д-р Карл проведе онлайн анкета, в която попитал хората дали имат мъх от пъпа, какъвто е цветът му и подробности за кожата и тялото им. От 4799 отговора на анкетата д-р Карл успя да направи някои корелации. По-възрастните мъже с умерено наднормено тегло и окосмени кореми са най-склонни да имат мъх от пъпа.

Космите на корема улавят парченца памучни влакна от дрехите, а движението на ризата върху космите насочват влакната надолу с гравитационна жизнена сила към черната дупка, която е пъпът. Когато доброволците обръснаха космите около пъпа си, 40% забелязали, че капанът за мъх е изчезнал.

Някои хора нямат пъп

Всички плацентни бозайници имат пъпове. Това включва котки, кучета и белуги, въпреки че често е по-трудно да се видят при животните. И все пак, колкото и да е странно, не всички хора имат пъпове.

Никой не се ражда без пъпна връв, така че всички ние би трябвало да имаме пъп, нали? Но някои бебета се раждат с проблеми като пъпна херния или по-сериозно състояние, наречено гастрошизис, при което червата на бебето стърчат от слаба точка в коремната стена. Тези състояния могат лесно да бъдат коригирани хирургически, но получените белеги не приличат много на пъп.

Хората, които се подлагат на операция за коремна пластика, могат също да премахнат ивицата плът, където се намира пъпът. Някои да създадат нова на негово място, докато други избират в тази отлична възможност да се отърват от проблема си с мъховете веднъж завинаги.

Пъповете са най-добрият приятел на хирурга

Ако очите са прозорците към душата, тогава пъпът е прозорецът към жлъчния мехур. В областта на минимално инвазивната хирургия все повече хирурзи извършват големи процедури без сериозни белези, като преминават през пъпа.

Лапароскопската хирургия е вид минимално инвазивна хирургична процедура, при която хирурзите правят малък разрез в пъпа и вкарват лапароскоп, инструмент, подобен на телескопа, със светлина в края, който позволява на лекарите да видят какво се случва вътре в червата, без да отваря голям разрез. При типична лапароскопска процедура се прави едно или повече допълнителни малки разрези, за да се изреже и насочите целевата тъкан.

