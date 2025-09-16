Руски военнопропаганден канал следи изкъсо оръжията на България: получаваме 7 безплатни миночистача от съюзниците

Белгия и Нидерландия ще предадат безвъзмездно на България 7 миночистача от клас Tripartite/Alkmaar. Тези кораби са разработени през 80-те години на миналия век като част от съвместна френско-белгийско-нидерландска програма и се прехвърлят във връзка с прехода към нови плавателни съдове за противоминни мерки. От Белгия ще дойдат 4 кораба, с което се оказва оперативна подкрепа на Военноморските сили на страната ни, но също и на Украйна, защото ще ѝ предоставим обучение.

Още: Външно привика Митрофанова и ѝ връчи демарш заради навлизането на дронове в Полша и Румъния

Руската пропаганда следи какви кораби получава България

Министерският съвет на Белгия одобри предложението на военното министерство на страната в петък, 12 септември. Днес, 16 септември, новината намери място и в руското Telegram пространство. Един от най-известните военнопропагандни канали - "Два майора" - обръща внимание на това, което ще се случва в Черно море.

Още: "Срещу потенциални агресори": Купуваме боеприпаси за многофункционалните патрулни кораби

Той отбелязва, че България вече разполага с три миночистача от типа Tripartite/Alkmaar - M856 Maassluis, сега "Места", и M859 Hellevoetsluis - или "Струма" - от Нидерландия, както и M922 Myosotis ("Цибър") - от Белгия.

"Както предположихме по-рано, корабите от този клас се разпределят в бедните страни", пише каналът. "По този начин се решават няколко проблема едновременно:

официална помощ за съюзниците и засилено присъствие на НАТО в Черноморския регион;

решаване на проблема със скъпото извеждане от употреба на военно борудване в съответствие със стандартите на ЕС;

◾️зареждане на нашите кораборемонтни заводи с поръчки.

Въпреки остаряването на тези кораби, те са с модерно оборудване и след ремонт ще могат да изпълняват задачи в Черно море за дълго време, където под претекста за разчистване на водите от украински мини, ще извършват дейности в ущърб на националните интереси на Русия", твърди военнопропагандният Telegram канал "Два майора".

Още: Български кораби ще чистят Черно море от руски мини

Всъщност България участва в Противоминната военноморска група в Черно море (MCM BLACK SEA) заедно с Румъния и Турция. През януари 2024 г. военноморските сили на трите държави от НАТО сформираха групата със задача гарантиране безопасността на морския трафик в Черно море и борба срещу заплахата от морски мини.

Корабите от Белгия и Нидерландия: ще плащаме за възстановяването им и за поддръжка

България ще поеме разходите за възстановяване на пълната оперативна готовност на корабите от Белгия и Нидерландия, съобщи Naval News, позовавайки се на съобщение от белгийското правителство. Цената щяла да е 24 милиона евро само за плавателните съдове от Кралство Белгия, твърди "Два майора". Официално не е посочена никаква сума.

Още: Колко мини сме унищожили в Черно море заради войната в Украйна?

Предвид значението на силни противоминни способности в Черноморския регион и силния интерес на България към придобиването на белгийски и нидерландски противоминни кораби, двете страни се споразумяха за прехвърлянето на четири белгийски противоминни кораба и три нидерландски, включително резервни части и тактически симулатор. Сега ще започнат по-нататъшни административни и технически дискусии между трите заинтересовани страни с оглед сключването на тристранен меморандум за разбирателство.

Прехвърлянето обаче е обвързано с определени условия. България ще отговаря за финансирането на въвеждането в експлоатация и поддръжката. Това трябва да се извърши, доколкото е възможно, главно чрез белгийски икономически оператори и дейности. За тази цел страната ни може да използва съществуващи споразумения в областта на отбраната или нови договори за обществени поръчки - според Naval News.

Снимка: Facebook.com/The Belgian Navy

България ще предостави на Украйна и необходимата помощ под формата на обучение и наставничество за екипажите на този клас кораби. През юни 2025 г. Белгия и Нидерландия дариха на Украйна два кораба MCM, а трети ще последва в края на тази година: Белгия и Нидерландия дариха два миночистача на Украйна (СНИМКИ).

Постепенното извеждане от експлоатация на настоящите кораби за противоминни операции ще зависи от доставката и въвеждането в експлоатация на бъдещите средства за противоминни операции (rMCM). Очаква се белгийските и нидерландските военноморски сили да получат първите си кораби по програмата за подмяна на средствата за противоминни операции по-късно през тази година. Тази програма предвижда по шест кораба за всяка страна, оборудвани с инструменти, способни да откриват и унищожават морски мини от разстояние.

Бъдещите rMCM капацитети ще бъдат изградени във Франция като част от съвместна белгийско-нидерландска програма за модернизация, насочена към замяната на старите тристранни миночистачи. Новият флот ще играе централна роля в осигуряването на безопасността по море - както в европейски води, така и в международни операции. Комбинацията от най-модерна технология и повишена оперативна гъвкавост прави тези кораби съществен стълб в защитата на морските пътища, инфраструктурата и морските интереси.

Още: Турция не пуска в Черно море миночистачите, дарени от Великобритания на Украйна