Страшно ревнива дама ще търси своята половинка в "Ергенът: Любов в рая" (СНИМКА)

Риалити шоуто "Ергенът: Любов в рая" тази седмица започна с неочаквано ново попълнение. Участниците посрещнаха поредната независима дама, готова да открие любовта. 29-годишната Хени влезе с високо вирнат нос и смели крачки и направи истински фурор с пристигането си. Пред всички ясно пролича, че малцина могат да се мерят със самочувствието ѝ, а тя веднага бе готова да опознае мъжете от предаването.

Хени е от Пловдив, занимава се професионално с коафьорство, но също така е и танцьорка. Като жена има мнение по всички въпроси. Обича да е център на вниманието и да танцува до сутринта. Определя се като страшно ревнива и споделя, че е спукала гумите на бивше гадже, защото е флиртувал с друго момиче пред нея, а то е получило разхлабително в чашата. Във визитката си за шоуто заяви, че иска да срещне човек, на когото ще направи живота необикновен.

По-силни чувства и неприлични предложения

Зрителите станаха свидетели на още по-силно задълбочаване на отношенията между някои от оформилите се двойки. Още един от мъжете показа романтичната си страна - предприемачът Джан Микеле, изрецитира стихове на италиански на бижутерката Габриела.

Междувременно всички се питат дали пък Габи, която познаваме от втория сезон на "Ергенът", няма да се влюби в Калоян, на когото даде роза миналата седмица и така го спаси от отпадане от играта.

Студентката по право Емили пък беше шокирана от неприличното поведение и предложенията от страна на модела Валентин и затова сложи край на аферата си с него. А той реши да опита късмета си с екзотичната Лили Естер. Докъде ще стигнат лъжите му, предстои да разберем.