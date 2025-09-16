"Врагът глупаво ни спира": Руски военен канал се оплаква за "буферната зона" в Суми (ВИДЕО)

Докато официалните и ведомствените информационни канали, по заповед отвисоко, са принудени да пишат, че в област Суми се създава буферна зона, ситуацията всъщност остава трудна. "Врагът, макар и с цената на големи ежедневни загуби, сдържа нашето настъпление. Никой вече не лъже за контрол над Кондратовка и, както съобщават нашите другари, в Юнаковка изобщо не се говори за пълен контрол над южната част на селото". Това е част от крайно интересен обзор на популярния руски военнопропаганден телеграм канал "Два майора".

Каналът е крайно критичен и използва доста остър и парлив език: "Да започнем с факта, че "буферната зона" трябва да достигне дълбочина от няколко десетки километра. Защото евтините вражески дронове летят на такова разстояние и летят масово. Не всичко може да бъде свалено. На диаграмата по-горе дълбочината на вклиняването (на руската армия) в района на Юнаковка достига най-много 14 км. Създаването на буферна зона, за което първоначално се говореше в направлението Белгород - Харков, а след това Курск - Суми, е в застой. Опитите ни да напредваме в едни и същи участъци на фронта се превърнаха в тежка, кървава рутина - врагът глупаво хвърля пехота, техника и дронове към нашите". Кой говореше за тези "буферни зони" - припомнете си: Путин обяви създаването на буферна зона по границата с Украйна

Отделно, руският канал признава, че при Алексеевка (Олексиевка) нещата вървят на зле за руските части - украинските FPV дронове там са стотици и "осигуряват стотици удари по нашите позиции дневно" - Още: Русия днес: Учения с ядрено оръжие. Украйна твърди: Ударихме командни звена, посетени от руския военен министър (ОБЗОР - ВИДЕО)

На Сумському напрямку воїни 225-го окремого штурмового полку продовжують утилізувати російських морських піхотинців з 810-ї бригади pic.twitter.com/FQENWC2uaA — Мисливець за зорями (@small10space) September 15, 2025

Източник: "Два майора"