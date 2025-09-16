Тръмп обърка сметките на ЕС: 19-ият пакет санкции срещу Русия се отлага за неопределен период

Европейската комисия ще отложи представянето на следващия пакет от санкции срещу Русия, заявиха във вторник, 16 септември, представители на ЕС. Кръг №19 от наказателните мерки срещу Москва заради агресивната ѝ война в Украйна няма да бъде обсъден от посланиците на 17 септември, както се очакваше, съобщи Politico, като цитира източници от ЕС. Отлагането е за неопределен период, гласи информацията на брюкселското издание.

В момента блокът търси отговор на искането на американската администрация. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова ЕС да прекрати по-бързо покупките на руски петрол и газ, за да може Вашингтон също да засилят санкциите срещу Москва. Републиканецът настоява и за това държавите от НАТО да наложат мита на Китай заради покупките на руски петрол: Китай обяви как ще действа, ако НАТО послуша Тръмп и наложи мита заради руския петрол.

Очакваше се Комисията да представи 19-ия пакет от санкции пред постоянните представители на 27-те държави членки на ЕС в сряда. Дипломати твърдяха, че той ще включва ограничения спрямо руски банки, "сенчестия флот" на диктатора Владимир Путин, който заобикаля санкциите, и др.

Имаше идея и за ограничаване на издаването на туристически визи за руснаци, както и спиране на движението на руски дипломати извън страната в ЕС, в която са акредитирани, дори да имат шенгенска виза: По-малко руски туристи в ЕС и котва за Митрофанова: Брюксел с идеи за 19-ия пакет санкции.

Снимка: Getty Images

Тръмп натиска ЕС бързо да прекрати вноса на руски петрол и газ

През последните дни американският президент Доналд Тръмп засили натиска върху Европейския съюз да прекъсне енергийните приходи на Москва - това е част от усилията му да сложи край на войната в Украйна. Като най-доходоносен източник на приходи за Русия, износът на горива помага значително за финансирането на войната на Путин.

Вашингтон изисква от ЕС да наложи високи търговски тарифи на Индия и Китай - най-големите купувачи на руски петрол, и да спре да внася руски петрол и газ. Европа вече планира да прекрати тези покупки до 1 януари 2028 г. - цел, която според нея е амбициозна и ще гарантира, че страните от ЕС няма да се сблъскат с рязко покачване на цените на енергията или недостиг на доставки в преходния период.

Само че Вашингтон иска блокът да действа по-бързо. Американският министър на финансите Скот Бесент заяви в понеделник, че администрацията на Тръмп няма да наложи допълнителни мита върху китайските стоки, за да спре покупките на руски петрол от страна на Пекин, освен ако европейските страни не наложат свои наказателни мита на Китай и Индия.

ЕС не иска да налага мита на Китай и Индия

Снимка: Getty Images

Европейски официални лица вече заявиха, че е много малко вероятно блокът да наложи тежки мита на Ню Делхи или Пекин. ЕС третира митата по различен начин от санкциите. "Това е предизвикателно предложение (от Тръмп)", казва неназован дипломат от ЕС пред Reuters. "Дори ако неговите искания са умишлено преувеличени, все пак ни принуждават да се съгласим с тях по някакъв начин, за да избегнем той да прехвърли вината върху ЕС".

За Европейския съюз е икономически и политически невъзможно да наложи тежки мита на Китай и Индия. Такава стъпка би противоречала на основните принципи на блока, особено след като председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен повтори своето несъгласие с митата. Налагането на тарифи на Индия, с която Брюксел е на път да сключи важно търговско споразумение, и на Китай, към който отворената икономика на ЕС е силно изложена, би било равносилно на колосален акт на самоунищожение, счита Politico.

