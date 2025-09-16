Защита от Русия или от САЩ? Ученията "Запад-2025" накараха Индия да избере

Решението на Индия да се присъедини към съвместните военни учения на Русия и Беларус на фона на нарастващото напрежение между НАТО и Москва, е тревожен знак, смятат анализатори. Страната е изпратила войски, които да участват в ученията "Запад 2025". В тях около 30 000 руски и беларуски войници тренират (от 12 до 16 септември) изстрелване на балистични ракети и симулират въздушни удари. Ученията обхващат широка територия - от бази, намиращи се източно от Москва, през Арктика, до Балтийско море и западната граница на Беларус, близо до Полша и Литва.

"Запад-2025" се състоят от два етапа: първият етап включва операции по въздушна и наземна отбрана, а вторият - прочистване на територията от вражески сили и провеждане на контраофанзивни операции. Само 8000 от 30-те хиляди участващи военни се намират в Беларус. От тях около 2000 са руски войници.

Ученията започнаха само два дни след като поне 19 руски дрона нахлуха във въздушното пространство на Полша, което бе определено от полските власти и НАТО за преднамерено действие от страна на Москва - нещо, което тя отрича въпреки натрупаните индикации, че е точно така: Война Русия-НАТО е на хоризонта: Данни, че Москва е действала умишлено срещу Полша. Каква е целта ѝ? (ОБЗОР - ВИДЕО).

Снимка: Kremlin.ru

Как Индия участва в "Запад-2025"?

Министерството на отбраната на Индия заяви, че е изпратило 65 войници, включително елементи от полка "Кумаон" - една от най-уважаваните единици на армията ѝ. Те са разположени на полигона "Мулино", на около 85 километра западно от Нижни Новгород, далеч от границите на НАТО.

Индийските военни, заедно с руски войници, участват в тактическо обучение и тренировки за използване на специално оръжие. Ню Делхи заявява, че иска да засили сътрудничеството в областта на отбраната и да насърчи приятелските отношения с Русия, създавайки взаимно доверие.

Ню Делхи поставя като приоритет Русия, а не САЩ, по темата сигурност

Индия е участвала в ученията "Запад" още преди Русия да започне пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Тя е вземала участие и в няколко други учения оттогава насам. Според анализатори обаче буди тревога решението на Ню Делхи да се присъедини към настоящите военни игри.

Американският геостратегически консултант Дейвид Меркел смята, че това решение показва колко Индия цени връзките си с Москва. "Активното участие на Индия в ученията "Запад" след нахлуването на дронове в Полша и охлаждането на отношенията между Вашингтон и Ню Делхи пораждат опасения за бъдещето на отношенията между САЩ и Индия в областта на сигурността. Това показва приоритета, който Ню Делхи отдава на отношенията си с Москва, на които Моди (премиерът Нарендра Моди, бел. ред.) все повече разчита, предвид несигурността в отношенията му с президента Тръмп", обяснява той, цитиран от британското издание The Times.

Снимка: Getty Images

Припомняме, че САЩ наложиха допълнителни 25-процентови мита върху стоки от Индия заради това, че страната продължава да купува руски петрол (с големи отстъпки от Москва) и така да финансира военната машина на диктатора Владимир Путин. Общо митническата тарифа на Вашингтон спрямо Ню Делхи е 50%. Това засега е единственото реално действие на Доналд Тръмп като санкции срещу Руската федерация, макар и вторични.

Премина ли Индия "червената линия"?

Германският анализатор по външна политика Улрих Шпек счита, че с включването си във военните учения "Запад-2025" Индия е преминала "червената линия".

Снимка: Getty Images

Междувременно Балтийският флот на Русия също участва в ученията, като провежда бойни операции в Калининградска област - руския ексклав, който се намира между Полша, Литва и Балтийско море: Война с НАТО за трилиони: Със спиране на влак Путин може да нахлуе в Европа (ГРАФИКА).

В същото време частта от ученията, в която се упражнява използването на ракети "Орешник", преследва изключително психологическа цел – да сплаши съседите на Беларус, гласят оценки на експерти.