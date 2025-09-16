Всичко е ясно: България има двама нови национални селекционери

Българският футболен съюз (БФС) реши кой да е новият национален селекционер на "лъвовете". Властимащите в централата са се спрели на досегашния наставник на младежкия ни тим Александър Димитров. Новината съобщават колегите от "Тема Спорт". В същото време бившият капитан на ЦСКА Тодор Янчев ще наследи Димитров на поста при U21. За последно някогашният любимец на червената агитка работи в Ботев Враца, като периодът му там бе доста неуспешен.

Александър Димитров е новият селекционер на България

Решенията вече са взети от ръководните фактори в БФС, като те ще бъдат официализирани на Изпълкома на 24 септември. Това бе анонсирано от президента на футболната ни централа Георги Иванов-Гонзо. Александър Димитров ще дебютира начело на мъжете при домакинството на Турция на 11 октомври, а Янев - ден по-рано с гостуване на Португалия.

Както е известно, Димитров ще наследи Илиан Илиев на поста. Треньорът на Черно море реши да напусне след очакваните две загуби срещу Испания и Грузия в двубои от световните квалификации. Сред обсъжданите имена бяха Димитър Димитров - Херо и Александър Тунчев, но от БФС са взели своя категоричен избор. Самият Александър Димитров коментира спекулациите по-рано:

"За мен би било чест, голямо предизвикателство и стъпка нагоре, да поема националния отбор. Към момента няма нищо по темата. Силно казано да съм имал разговори по темата с БФС. Имало е неформални разговори. Предполагам, че тази седмица ще има разговори, защото времето ни притиска. Националният отбор е на нас, българите. Трябва да обединява нацията. Няма как да стане с магическа пръчка. Трябва да е ясна финалната цел, която се гони. Когато не се изпълни, ставаш и си тръгваш."

