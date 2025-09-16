Извадиха труп на жена от Гребния канал в Пловдив

Жена на 43 години беше открита мъртва във водите на Гребния канал в Пловдив. Зловещата находка е направена във вторник сутрин, малко след 8 часа, от служител на Общинска охрана, който по това време е извършвал рутинен обход на района.

Сигналът за намереното тяло веднага е подаден на телефон 112. На място са пристигнали екипи на Криминална полиция, Спешна медицинска помощ, както и специализиран водолазен екип. Районът около канала е бил незабавно отцепен, за да се извършат процесуално-следствени действия и да се запази мястото на инцидента. Още: Суша: Олимпийският гребен канал в Пловдив не може да се напълни

Според информация на местните служби личните документи на починалата жена са били намерени на брега на канала. Това е дало възможност за бързо установяване на самоличността ѝ. Засега обаче властите не разкриват повече подробности за нея, включително дали е местна жителка или е от друг град.

Обстоятелствата около смъртта остават неясни. Не е потвърдено дали става дума за нещастен инцидент, самоубийство или събитие с криминален характер. Разследващите тепърва ще изясняват какво се е случило, като предстои и назначаване на аутопсия, която да покаже точната причина за смъртта. Още: Труп на жена извадиха от гребния канал в Пловдив

Мястото на трагедията – Гребният канал в Пловдив – е едно от най-посещаваните за разходки и спорт в града.