Войната в Украйна:

Извадиха труп на жена от Гребния канал в Пловдив

16 септември 2025, 12:21 часа 393 прочитания 0 коментара
Извадиха труп на жена от Гребния канал в Пловдив

Жена на 43 години беше открита мъртва във водите на Гребния канал в Пловдив. Зловещата находка е направена във вторник сутрин, малко след 8 часа, от служител на Общинска охрана, който по това време е извършвал рутинен обход на района.

Сигналът за намереното тяло веднага е подаден на телефон 112. На място са пристигнали екипи на Криминална полиция, Спешна медицинска помощ, както и специализиран водолазен екип. Районът около канала е бил незабавно отцепен, за да се извършат процесуално-следствени действия и да се запази мястото на инцидента. Още: Суша: Олимпийският гребен канал в Пловдив не може да се напълни

Според информация на местните служби личните документи на починалата жена са били намерени на брега на канала. Това е дало възможност за бързо установяване на самоличността ѝ. Засега обаче властите не разкриват повече подробности за нея, включително дали е местна жителка или е от друг град.

Обстоятелствата около смъртта остават неясни. Не е потвърдено дали става дума за нещастен инцидент, самоубийство или събитие с криминален характер. Разследващите тепърва ще изясняват какво се е случило, като предстои и назначаване на аутопсия, която да покаже точната причина за смъртта. Още: Труп на жена извадиха от гребния канал в Пловдив

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Мястото на трагедията – Гребният канал в Пловдив – е едно от най-посещаваните за разходки и спорт в града. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Пловдив мъртва жена Гребен канал
Още от Пловдив
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес