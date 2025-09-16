Жената на директора на митниците строи елитна сграда в центъра на София

Жената на директора на Агенция "Митници" Георги Димов – Елена Вълчева влиза в строителен бизнес с луксозна кооперация до "Орлов мост". Това ще стане с фирми, придобити в края на 2024 г. Оказва се, че Вълчева печели многократно повече от съпруга си – за миналата година е декларирала 416 056 лв. от заплата срещу 152 174 лв. на Димов, съобщава Mediapool.

Справката е от имуществената декларация на Димов за 2024 г., публикувана от КПК. Проверка в Търговския и Имотния регистър показват, че Вълчева държи три фирми, но за последните пет години няма публична информация за дейността им.

Димов сам признава, че в миналото Антикорупционната комисия е откривала несъответствия в декларациите му. През 2023 г. той вече декларира доходите на Вълчева – 295 794 лв., почти пет пъти повече от собствените му.

Георги Димов бе назначен за шеф на митниците през април 2024 г. от служебния кабинет на Димитър Главчев. Преди това е бил зам.-директор на НАП, а между 2012 и 2021 г. се занимава с частен бизнес – счетоводство, транспорт и парфюмерия. През 2018 г. участва в покупката на бутиковия хотел "Ле Фльор" на бул. "Витоша", преди това свързан с фирми на Евелин Банев – Брендо. На критичен въпрос за бизнес партньорите си Димов коментира: "Не се срамувам от нищо, което съм постигнал в живота си".

Проектът

Новият проект – ЕГ 60 или "Бур Резидънс" – ще се намира на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" 60. По рекламата в сп. "Градът" се предвиждат 7 апартамента (вкл. мезонет), подземен паркинг, гаражи и фитнес. Разрешението за строеж е издадено през май 2024 г., но дейности още не са започнали.

Сградата ще е на парцел, който до 2022 г. според Имотния регистър е бил собственост на бившия евродепутат и действащ председател на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев и съпругата му.

Инвеститор е "Дивела Резидънс" (бившe "Бур Резидънс"), в която фирмата на Вълчева "Сентръл Стейшън Пропърти" държи 25%. Тя купува дела на 31 декември 2024 г., като реалната цена остава неизвестна. Любопитно е, че фирмата е придобита от Вълчева и съдружника ѝ Георги Костов Иванов от бизнесмена Стоян Колев – бивш съдружник на сегашния правосъден министър Георги Георгиев. Сред новите съдружници в "Дивела Резидънс" е и предприемачът Делян Ганев (TaxiMe, Morngingside Hill).