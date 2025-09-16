Предложение: Да има езикова интеграция за децата от малцинствените групи

Децата от малцинствените групи, които не разбират или слабо владеят български език от следващата учебна година първо ще изучават само езика. Това е предвидено като предложение на Министерство на образованието в Закона за предучилищното и училищно образование, който трябва да бъде приет тази есен от Народното събрание, обяви министърът на образованието Красимир Вълчев при посещението си в основно училище "Св.св. Кирил и Методий" в село Камен, община Сливен.

Министър Вълчев коментира, че възможностите за езикова интеграция няма да бъдат само за децата от малцинствените групи, но и за деца, идващи от чужбина, но неразбиращи езика.

"По същия начин, ако дойде едно дете от чужбина, което не знае български език то ще започне с 800 часа български език преди да го пуснем по всички останали предмети да учи на български език, защото то няма да е ефективно. А, в момента това се случва в българската образователна система. Много други го имат този механизъм. Очакваме законът да се приеме есента, най- вероятно през ноември, но ние трябва да разработим програма, методики, да създадем организацията. Оптимистичния вариант е след една година, следващата учебна година 2026- 2027 година. Дори и да закъснеем, надявам се да не закъснеем много, но трябва да го направим това", каза образователният министър, цитиран от БНР.