Рецепта за домашна белина: Ако прахът за пране не помага, 50 гр от това ще направят дрехите по-бели от сняг

С течение на времето дори и най-хубавите бели дрехи губят оригиналния си цвят, придобивайки сивкав или жълтеникав оттенък. Конвенционалните прахове и избелители не винаги се справят с тези проблеми. Но има един прост и евтин метод, който ще помогне да се върне оригиналната белота на дрехите, без да се повреди тъканта.

Как да си направим домашна белина за дрехи

За целта ще са ви необходими следните компоненти:

50 мл амоняк;

1 литър гореща вода, около 50°C;

Можете да добавите 2 супени лъжици прах за пране, за да засилите ефекта.

Метод на приложение: Изсипете един литър гореща вода в леген. Добавете праха за пране и изсипете амоняка. Разбъркайте добре, така че съставът да се разтвори напълно. Накиснете прането в този разтвор и оставете за поне 2 часа. След няколко минути водата ще започне да потъмнява, което е знак, че тъканта активно отделя мръсотия. След накисване изперете дрехите на ръка или в пералня, след което изплакнете обилно. Резултатът ще ви изненада приятно: прането отново ще бъде свежо и бяло, почти като в деня, в който сте го купили.

За какви дрехи е подходящ този метод на избелване? Този разтвор е чудесен за избелване на бельо, както и на памучни изделия: тениски, потници, чорапи. Това важи особено за детските дрехи, тъй като продуктът не съдържа агресивни химични съединения.

Още за употребата на амоняк при пране на дрехи

За приготвяне на разтвор за избелване на дрехи ще са ви необходими следните ъставки: за 1 литър вода с температура 30-40 °C, амоняк - няколко капки, водороден пероксид 3% - 1 ч. л. Накиснете дрехите в разтвора за 10-15 минути, разбъркайте няколко пъти, изплакнете с чиста топла вода. Разтворът се използва се за избелване на пожълтели дрехи и такива със сивкав оттенък.

За премахване на пресни мазни петна от вълнени тъкани ще ви е необходим амонячен разтвор, смесен с гореща вода или смес от половин чаша чист алкохол, чаена лъжичка амоняк. Намокрете оцветената зона с продукта и оставете тъканта да изсъхне. След това изперете по обичайния начин.

За премахване на мазни петна от машинно масло първо намокрете мазните зони с топла вода, след което нанесете почистващия препарат от предходната рецепта.

За премахване на петна от чай ще ви трябват следните съставки: амоняк - 1 част, глицерин - 4 части. Избършете петното с тампон, напоен със сместа. След няколко минути подсушете и изплакнете със сапунена вода и след това с чиста вода.

