Москва поиска Полша да не затваря границата си с Беларус

Русия призова Полша да отвори отново границата си с Беларус, близък съюзник на Москва, като нарече затварянето ѝ „разрушително“ и предупреди за последствия, предаде АФП. „Призоваваме Варшава да обмисли последствията от такива разрушителни стъпки и да преразгледа своето решение възможно най-скоро“, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, след като Полша реши да затвори границата с Беларус заради съвместните му учения с Русия.

Полша съобщи в сряда сутринта, че 19 дрона са навлезли във въздушното ѝ пространство по време на нощните руски въздушни удари в Украйна. Някои от дроновете са свалени от полски и холандски изтребители.

Решението на Варшава

Полските власти ограничиха полетите в източната част на страната на границата с Беларус и Украйна, считано от 10 септември до 9 декември 2025 г. Това съобщи Полската агенция за аеронавигационно обслужване (PANSA). Ограничението се въвежда, за да се гарантира националната сигурност, се посочва в изявлението на агенцията.

В зоната, където са въведени ограниченията, полетите на граждански дронове са забранени денонощно. Само военни самолети могат да летят в тази зона през нощта, а през деня - самолети, които са уведомили полските власти за своя полет.

Ограниченията не се отнасят за самолети, които оказват спешна помощ, включително по време на природни бедствия и извънредни ситуации.

Припомняме, че вчера около 20 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство. Изтребители както от полските ВВС, така и от други страни от НАТО - Нидерландия и Италия, бяха вдигнати в въздуха. Полските власти смятат, че Русия е извършила умишлена провокация. Руското министерство на отбраната заяви, че "не е планирало" да поразява цели на полска територия.

