По капачките на бурканите със зимнина няма да се появи ръжда, ако направите това

Появата на ръжда по капачките - това е чест проблем, с който се сблъсква почти всяка домакиня, приготвяща буркани със зимнина. Това може да съсипе целия труд и усилия за приготовяне на домашните консерви. Но домакините с опит разчитат на един трик. За да избегнете появата на ръжда по капачките на бурканите със зимнина, трябва да използвате народен метод, проверен и изпитан от нашите баби. Ето какво точно трябва да направите.

Какво да направите, за да предотвратите появата на ръжда по капачките на бурканите със зимнина

Методът е много лесен за приложение. Включва употребата на достъпен продукт, който се нанася върху капачките. Веднага след затваряне на бурканите, капачките трябва да се избършат старателно, за да не остане влага по тях. След това нанесете тънък слой обикновено растително олио върху цялата повърхност на капачките. Нанесеният мазен филм ще създаде бариера, която предпазва метала от въздействието на въздух и влага. Това има още по-добър ефект, ако капачките имат микропукнатини или драскотини.

Нашите баби са разчитали и на друг алтернативен метод - употребата на вазелин. Той е по-гъст от маслото, така че ще издържи по-дълго на повърхността. Просто нанесете малко количество вазелин върху памучен тампон и покрийте равномерно капачката. Този метод осигурява надеждна защита дори при съхранение на бурканите в условия на висока влажност.

Също така е важно да съхранявате правилно бурканите със зимнина, за да избегнете появата на ръжда по капачките. Най-важното условие е те да се съхраняват на сухо и хладно място. Избягвайте излагането им на пряка слънчева светлина. Уверете се, че бурканите с вашата зимина са защитени от температурни промени. Периодично проверявайте състоянието на капачките. При необходимост подновявайте защитния слой. Това ще помогне за запазване на ефекта на масления слой за по-дълъг период от време.

Въпреки че старите етикети по бурканите не оказват никакво влияние върху годността и вкусовите качества на зимнината, много домакини не знаят как да се справят с премахването им. Обикновено след стерилизация етикетът пада, но под него остава лепкав слой, който е трудно да бъде премахнат. В случая също може да разчитате на един бабин трик.

Накиснете бурканите в топла вода. Изсипете няколко лъжици едра сол. Добавете малко количество слънчогледово олио. Оставете бурканите да престоят в разтвора в продължение на няколко минути, след това разтъркайте енергично мястото на етика с абразивната част на гъба за миене на съдове. Това ще позволи на солта да подейства като лек абразив, а на маслото да омекоти лепилото.

