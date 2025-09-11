Войната в Украйна:

11 септември 2025, 22:22 часа 150 прочитания 0 коментара
Зеленски се срещна с представителя на САЩ за Украйна: Какво си казаха? (ВИДЕО)

Специалният пратеник на Тръмп Кийт Келог се срещна с Володимир Зеленски. „Обсъдихме различни вектори на сътрудничество – как да постигнем истински мир и да гарантираме сигурността на Украйна. Те включват проекти в рамките на инициативата PURL за финансиране на производството и закупуването на системи Patriot, силни двустранни споразумения за съвместно производство на дронове и оръжия, които предложихме на Америка“, обяви след срещата украинският президент.

Още: Зеленски обсъди с Кийт Келог как може да принудят руснаците да влязат в реални преговори (ВИДЕО)

„Разчитаме на положителна реакция от страна на Съединените щати. Проведохме съществена дискусия за засилване на натиска върху руснаците и за това, какво можем да направим заедно с партньорите си в областта на тарифната и санкционната политика, за да се осъществи среща на равнище лидери в най-кратки срокове и да се сложи край на тази война. Тристранният формат на лидерите е безспорно най-ефективният“, категоричен е Зеленски.

„Обсъдихме също така връщането на отвлечените украински деца, международното сътрудничество в тази насока и условията, в които се държат нашите деца. Изразих съболезнования на американския народ за ужасното убийство на Чарли Кърк и благодарих на президента Тръмп за съболезнованията и реакцията му на бруталното убийство на украинската гражданка Ирина Заруцка в Северна Каролина. Важно е правосъдието да възтържествува всеки път, когато насилието се опитва да се наложи“, заяви още украинският президент.

Още: Администрацията на Тръмп за Русия: Лесно е да започнеш война, но е трудно да я спреш

Той допълни, че се подготвят за 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. „Обсъдихме планираните събития, координацията между Украйна и САЩ и работата в рамките на Коалицията на желаещите. Работим по потенциални срещи и различни формати“, каза още Зеленски.

Още: Зеленски награди с ордени специалния пратеник на Тръмп Кийт Келог и личния му пастор Марк Бърнс (СНИМКИ)

