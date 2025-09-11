Войната в Украйна:

Антоанета Стефанова се представя много достойно на престижен турнир по шахмат, намира се в топ 3

11 септември 2025, 23:33 часа 364 прочитания 0 коментара
Антоанета Стефанова се представя много достойно на престижен турнир по шахмат, намира се в топ 3

Бившата световна шампионка по шахмат Антоанета Стефанова остава в челните позиции при жените на Големия швейцарски турнир на ФИДЕ в Самарканд и след седмия кръг. Българката, която все още не познава вкуса на загубата, направи реми с белите фигури с рускинята Катерина Лагно. С 5 точки Стефанова е трета в класирането, като пред нея са само Лагно с 5,5 точки и индийката Рамешбабу Вайшали, която е лидер с 6 пункта.

Стефанова в топ 3

Партията на Антоанета Стефанова продължи само 26 хода, но бе много интересна, тъй като бившата европейска шампионка Лагно на два пъти жертваше качество, за да води атака, но Стефанова успя да отрази натиска и да направи трикратно повторение на позицията.

Антоанета Стефанова

Другата ни представителка в надпреварата Нургюл Салимова също завърши наравно. С черните фигури тя раздели точката с друга рускиня - Полина Шувалова. Партията между двете бе напълно равностойна и нейният завършек след 42 хода бе логичен. След този резултат Салимова има 3,5 точки и е сред първите 25 в класирането.

При мъжете Иван Чепаринов инкасира първо поражение от началото на турнира. След 52 хода игра с черните фигури той отстъпи пред унгареца Ричард Рапорт. Чепаринов имаше много добра позиция до 31-вия ход, но след това направи две последователни грешки, които дадоха решително предимство на Рапорт. След поражението Чепаринов остава с 3,5 точки в актива. Начело с по 5,5 точки са германецът Матиас Блубаум и индиецът Нихал Сарин.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Ново напрежение в шахмата: Двете федерации уж щяха да се обединяват, а май се разединяват

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Шахмат Антоанета Стефанова Нургюл Салимова
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес