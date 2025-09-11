На първо четене: НСО спира да осигурява с транспорт администрацията на президента

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие на първо четене промени в Закона за Националната служба "Охрана". Промените бяха внесени от бившия министър на вътрешните работи и сегашен народен представител от ДПС-Ново начало - Калин Стоянов. Те са свързани с премахването на функцията на НСО да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента. Според Стоянов, става дума за "напълно ненужна привилегия".

В предложението за законодателни промени се предлага да бъде отменена т.14 в чл. 14 ал. 1 от Закона за НСО. „Тази напълно ненужна привилегия на служителите от една администрация, принизява Националната служба за охрана в обикновена транспортна компания“, посочва Стоянов мотивите към проекта. Стоянов отбелязва още, че подобна уредба в закона не е предвидена за администрацията на Народно събрание или на Министерския съвет.

Служителите от администрацията не попадат в обхвата на охраняемите лица, като по този начин администрацията на Президентството се приравнява по привилегии с изчерпателно изброените лица в чл. 21 от закона, които имат право на специализиран транспорт. Поради тази причина съществуването на този текст е абсолютно ненужен, посочи Стоянов.

