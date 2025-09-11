"Готвя се в тази посока": Ще участва ли Никола Цолов във Формула 2?

Българският пилот Никола Цолов приключи сезона във Формула 3 като вицешампион при пилотите и с титла при конструкторите с отбора на Капос Рейсинг. В последното състезание, което се проведе на "Монца", родният състезател финишира на втората позиция зад съотборника си Тасанапол Интрапувашак. Това и няколко други обстоятелства породиха спекулации за качване в горното ниво - Формула 2, от следващия сезон.

Цолов иска, но не е официално

Цолов коментира темата и в студиото на Sportal.bg: „Все още няма нищо официално за Формула 2. Аз гледам натам и се готвя в тази посока. Вярвам, че ще се случи, но все още няма нищо официално. Другата седмица ще пътувам за Азербайджан, за да бъде с отбора във Формула 2 в Баку и да уча максимално за него“, каза Цолов за бъдещето си във Формула 2.

"В България избухнаха фалшиви новини. Във въпросния сайт имаше текст с дребен шрифт, в който се уточняваше, че реално не съществува такова потвърждение, и това доведе до заблуда", уточни в друго интервю преди дни младият ни талант. Иначе Никола Цолов даде мнението си и за работата с гуми: "От гледна точка скоростта и работата с гумите бих казал, че съм най-добрият във Формула 3. Със сигурност смятам, че съм един от най-силните пилоти психически", каза Българския лъв.

