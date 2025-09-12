САЩ: Европа спира напълно да купува руски газ от началото на 2027 година

Министърът на енергетиката на САЩ Кристофър Райт каза пред CNBC, че европейските страни са се ангажирали да прекратят покупките на руски газ до края на 2026 г. „От 1 януари 2027 г. няма да има повече руски газ,“ заяви той.

В същото време Вашингтон продължава да оказва натиск върху Индия заради търговията й с петрол от Москва. Министърът на търговията Хауърд Лътник напомни, че преди войната Русия е доставяла само 1% от вноса на петрол за Индия, но сега този дял е скочил до 40%. Индия купува руски петрол на намалена цена, преработва го и го препродава.

„Президентът на САЩ нарече това неприемливо,“ подчерта Лътник, добавяйки, че търговските спорове с Ню Делхи ще бъдат разрешени едва когато Индия спре да внася руски петрол.

