САЩ: Европа спира напълно да купува руски газ от началото на 2027 година

12 септември 2025, 00:36 часа 188 прочитания 0 коментара
Министърът на енергетиката на САЩ Кристофър Райт каза пред CNBC, че европейските страни са се ангажирали да прекратят покупките на руски газ до края на 2026 г. „От 1 януари 2027 г. няма да има повече руски газ,“ заяви той.

В същото време Вашингтон продължава да оказва натиск върху Индия заради търговията й с петрол от Москва. Министърът на търговията Хауърд Лътник напомни, че преди войната Русия е доставяла само 1% от вноса на петрол за Индия, но сега този дял е скочил до 40%. Индия купува руски петрол на намалена цена, преработва го и го препродава.

„Президентът на САЩ нарече това неприемливо,“ подчерта Лътник, добавяйки, че търговските спорове с Ню Делхи ще бъдат разрешени едва когато Индия спре да внася руски петрол.

