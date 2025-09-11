Какво НИКОГА да не казвате на свекърва си: Фразите, които нарушават мира в семейството

Връзката между снаха и свекърва често изисква особена дипломация. Една невнимателна дума може да създаде напрежение, което ще отрови атмосферата в семейството за дълго време. За да се предотвратят конфликти и да се запази мирът, психолозите съветват да се избягват определени фрази в общуването.

Избягвайте сравненията

Преди всичко, избягвайте сравнения. Никога не сравнявайте нейните методи за домакинска работа, подход към отглеждането на деца или готвене с начина, по който го прави вашата собствена майка. Фразата „ Но майка ми винаги го прави така...“ може да се възприеме като директно унижение на нейния опит и компетентност, което причинява лична обида.

Не критикувайте сина ѝ

Строго избягвайте да критикувате сина ѝ, вашия съпруг, когато говорите с нея. Дори да се оплаквате от дребни грешки, за майката това винаги ще звучи като атака срещу най-скъпия за нея човек. Дори и да е съгласна с вас, тя вътрешно ще го защитава. Брачните ви кавги и финансовите проблеми в брака са личен въпрос, който не бива да се обсъжда със свекърва ви, тъй като тя няма да може да бъде обективен арбитър и тази информация може да бъде използвана срещу вас в бъдеще.

Не предявявайте никакви претенции

Свекърва ви не е длъжна да изпълнява вашите капризи, като например финансиране на покупката на жилище или грижи за внуците 24/7. Фразата „Длъжни сте ми...“ звучи абсурдно и може да предизвика сериозно негодувание.

Не коментирайте бившия си

Избягвайте да споменавате бившите си партньори. Фразата „И бившият ми...“ може да създаде опасна ситуация, тъй като свекърва ви може да я приеме като покана да бъдете откровени и след това да предаде тази информация на съпруга ви в преувеличена форма.

Избягвайте даването на непоискани съвети

Не давайте непоискани съвети относно здравето, външния ѝ вид или начина ѝ на живот. Дори добронамерени коментари като тези могат да бъдат тълкувани като намек за нейната възраст или неспособност да се грижи за себе си.

Неуважение към традициите в семейството

Избягвайте груби коментари за семейните традиции или навици, които са в дома ѝ от години. Казването „Ние не го правим така“ звучи пренебрежително и показва неуважение към ценностите на семейството ѝ.

Ако все пак в семейството има напрежение, проблемът трябва да се реши между съпруг и съпруга. Обсъдете с партньора си какво място заемате в живота му и какво място е готов да създаде за вашия съюз, защото това е ключът към силния брак.

