Войната в Украйна:

Какво НИКОГА да не казвате на свекърва си: Фразите, които нарушават мира в семейството

11 септември 2025, 21:54 часа 0 коментара
Какво НИКОГА да не казвате на свекърва си: Фразите, които нарушават мира в семейството

Съдържание:

Връзката между снаха и свекърва често изисква особена дипломация. Една невнимателна дума може да създаде напрежение, което ще отрови атмосферата в семейството за дълго време. За да се предотвратят конфликти и да се запази мирът, психолозите съветват да се избягват определени фрази в общуването. 

Избягвайте сравненията

Преди всичко, избягвайте сравнения. Никога не сравнявайте нейните методи за домакинска работа, подход към отглеждането на деца или готвене с начина, по който го прави вашата собствена майка. Фразата „ Но майка ми винаги го прави така...“ може да се възприеме като директно унижение на нейния опит и компетентност, което причинява лична обида. 

Не критикувайте сина ѝ

Строго избягвайте да критикувате сина ѝ, вашия съпруг, когато говорите с нея. Дори да се оплаквате от дребни грешки, за майката това винаги ще звучи като атака срещу най-скъпия за нея човек. Дори и да е съгласна с вас, тя вътрешно ще го защитава. Брачните ви кавги и финансовите проблеми в брака са личен въпрос, който не бива да се обсъжда със свекърва ви, тъй като тя няма да може да бъде обективен арбитър и тази информация може да бъде използвана срещу вас в бъдеще.

10 знака, че ще бъдете лоша свекърва

Не предявявайте никакви претенции

Свекърва ви не е длъжна да изпълнява вашите капризи, като например финансиране на покупката на жилище или грижи за внуците 24/7. Фразата „Длъжни сте ми...“ звучи абсурдно и може да предизвика сериозно негодувание.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Не коментирайте бившия си

Избягвайте да споменавате бившите си партньори. Фразата „И бившият ми...“ може да създаде опасна ситуация, тъй като свекърва ви може да я приеме като покана да бъдете откровени и след това да предаде тази информация на съпруга ви в преувеличена форма. 

Най-трудните свекърви според зодията - кошмар за всяка снаха!

Избягвайте даването на непоискани съвети

Не давайте непоискани съвети относно здравето, външния ѝ вид или начина ѝ на живот. Дори добронамерени коментари като тези могат да бъдат тълкувани като намек за нейната възраст или неспособност да се грижи за себе си. 

Неуважение към традициите в семейството

Избягвайте груби коментари за семейните традиции или навици, които са в дома ѝ от години. Казването „Ние не го правим така“ звучи пренебрежително и показва неуважение към ценностите на семейството ѝ.

Ако все пак в семейството има напрежение, проблемът трябва да се реши между съпруг и съпруга. Обсъдете с партньора си какво място заемате в живота му и какво място е готов да създаде за вашия съюз, защото това е ключът към силния брак.

Най-злобните свекърви са родени под тези зодии

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
свекърва
Още от Любопитно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес