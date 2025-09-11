Дал ли е директорът на ФБР грешна информация, че убиецът на Чарли Кърк е заловен?

Каш Пател се изправи пред най-голямото си изпитание като директор на ФБР, след като настоящи и бивши служители го критикуваха за невярно изявление, че заподозреният за убийството на консервативния активист Чарли Кърк е заловен. Кърк беше известен съюзник на президента Доналд Тръмп. Малко преди официалните лица на мястото на стрелбата в Орем, Юта, да дадат пресконференция в сряда, Пател обяви в социалните мрежи, че извършителят е задържан. Това твърдение беше бързо опровергано от местните власти, което доведе до часове на объркване, преди ФБР да изясни, че двама души са били разпитани и освободени.

Настоящи и бивши американски служители нарекоха изказването на Пател контрапродуктивно. „В началото на всяко разследване, голяма част от първоначалната информация обикновено е грешна или непълна. Затова никой директор на ФБР досега не е правил подобно нещо – и с основание,“ каза пенсионираният агент на ФБР Дан Брунър. „Разследващите трябва да проверят всички факти, преди да излязат с публично становище... ФБР не води разследвания чрез социалните мрежи.“

Още: ФБР издирва мъж: Това ли е стрелецът, убил Чарли Кърк (СНИМКА)

Източник от Белия дом, пожелал анонимност, нарече изявлението на Пател непрофесионално и заяви, че „неговото поведение не е приемливо нито за Белия дом, нито за американската общественост“ и ще бъде разгледано. Бившият служител на Министерството на вътрешната сигурност Джон Коен също коментира, че подобна постъпка от страна на Пател е „нетипична и може да доведе до объркване, тъй като детайлите по такива случаи често се променят бързо“.

От Белия дом скочиха срещу медиите

От Белия дом заявиха, че Пател има подкрепата на Тръмп и осъдиха информацията на Ройтерс като „отвратителна“, при положение че „опасен убиец все още е на свобода“. „Това е отвратителна история от анонимни източници, които очевидно се опитват да създадат недоверие в екипа на президента в момент, когато сме най-обединени,“ заяви говорителката на Белия дом Каролайн Левит пред Ройтерс. „Каш Пател ръководи издирването на убиеца на нашия приятел и всички го подкрепят и му помагат – включително самият президент на САЩ.“ ФБР не отговори на искането за коментар.

Още: Доналд Тръмп удостоява посмъртно Чарли Кърк с най-високото гражданско отличие в САЩ

Убийството на Кърк – виден поддръжник на Тръмп – в колеж в Юта пред 3 000 души, е поредният случай на политическо насилие в САЩ тази година. Това е първото сериозно изпитание за Пател като директор на ФБР – приближен на Тръмп, който се опитва да преобрази агенцията в инструмент за прилагане на политиката „Америка на първо място“ на Тръмп.

Критиките към Пател

Множество настоящи и бивши агенти на ФБР изразиха притеснение, че липсата на опит на Пател в правоприлагането може да попречи на разследването. При неговото ръководство, агенти на ФБР, които обикновено се занимават със сложни разследвания (като корупция или национална сигурност), бяха пренасочени към разследване на политическите опоненти на президента и престъпления по улиците на Вашингтон.

Пател е уволнил десетки служители на ФБР от традиционно независимата агенция, които били смятани за недостатъчно лоялни към Тръмп. Трима бивши служители на ФБР дори заведоха съдебно дело в сряда (часове преди стрелбата), в което твърдят, че Пател им казал, че е получил заповед да уволни всеки, който е работил по криминално разследване срещу Тръмп след първия му мандат. Сред уволнените е и бившият ръководител на офиса на ФБР в Солт Лейк Сити – офисът, който сега води разследването за смъртта на Кърк.

Още: Как Чарли Кърк промени американската политика

Специалният агент на ФБР Робърт Болс, който сега ръководи офиса, каза на пресконференция в четвъртък сутрин, че следователите са открили няколко улики, включително оръжието, използвано в нападението, но все още нямат задържан заподозрян. Днес ФБР публикува две снимки на лице, което търси във връзка с разследването. Агенцията също така обяви награда от 100 000 долара за информация, водеща до арест – сума, която бе наречена „недостатъчна“ от консервативната активистка Лаура Лумър. „Това е срам за ФБР и страната ни. Истински шамар в лицето на Чарли Кърк,“ написа тя в социалните мрежи.

Преди да заеме поста директор на ФБР, Пател беше известен критик на агенцията и твърдеше, че „дълбоката държава“ в правителството е преследвала Тръмп. Като помощник в Конгреса, той ръководеше разследване на разследването на ФБР за контактите на кампанията на Тръмп с Русия през 2016 г. Като директор на ФБР, Пател е явен застъпник на политиката на Тръмп и дори се е появявал заедно с него на обществени събития – рязък контраст с предишни директори на ФБР, които традиционно се дистанцираха от политическа ангажираност и се представяха като безпристрастни професионалисти.

Още: Докато говори за масовите стрелби: Застреляха публично известен поддръжник на Тръмп (ВИДЕО 18+)

Понякога Пател влиза в разногласия с администрацията. През май той каза пред конгресмени, че предложеният от Тръмп бюджет не осигурява достатъчно средства за ФБР, но на следващия ден обяви, че все пак подкрепя планираните съкращения. Пател беше отстранен по-рано тази година и от поста временно изпълняващ длъжността директор на Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви (ATF). Не беше обяснено защо е отстранен, но бе заменен от военния секретар Даниел Дрискол.