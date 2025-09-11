Войната в Украйна:

Генчев получи коз: Силен трансфер за Локо София преди мача с Левски

Генчев получи коз: Силен трансфер за Локо София преди мача с Левски

Локомотив София привлече Ангел Лясков, потвърдиха от клуба в четвъртък. В кариерата си до момента 27-годишният защитник игра за Литекс, ЦСКА София, ЦСКА 1948, Ботев Враца и Олимпия Любляна.

"Днес Ангел Лясков подписа двугодишен договор с Локомотив София. Левият бранител е юноша на Литекс, а през последните 2 сезона впечатли с изявите си за Локомотив Пловдив", се казва в съобщението на Локомотив. Лясков е преминал през всички национални гарнитури на България и има 2 мача за мъжкия национален отбор.

 

Джем Юмеров
