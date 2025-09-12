Войната в Украйна:

За пръв път от началото на войната: Русия отвори международното летище в Краснодар

12 септември 2025, 01:00 часа 445 прочитания 0 коментара
Руските власти съобщиха, че отново са отворили главното летище в Краснодар - един от най-големите градове в Южна Русия, след като в началото на войната в Украйна през 2022 г. аеропортът преустанови работа поради съображения за сигурност, предаде Ройтерс. 

Още: Украинска заплаха: Отмениха парада за Деня на победата в Севастопол и Краснодар

Министерството на транспорта заяви, че основните проблеми в тази сфера вече са решени и че подновяването на работата на летището ще е в помощ на местните жители и на икономиката в Краснодарския край. Освен това то ще осигури достъп до руските курорти по Черно и Азовско море.  

Федерална агенция за въздушен транспорт "Росавиация" заяви, че се очаква ремонтираното летище в Краснодар да приеме първия си редовен полет от Москва на 17 септември. 

Още: Опит за масово бягство на руски войници (ВИДЕО)

В началото на войната в Украйна руските власти затвориха поне 10 летища. През юли 2025 г. бе възобновена дейността на летището в град Геленджик, също в Южна Русия, а през май 2024 г. отново бе отворено летището в Елиста, столица автономната република Калмикия.

Елин Димитров
